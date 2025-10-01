《この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。》

自身のインスタグラムにてこのような報告をしたのは、女優の佐藤めぐみ（40）。13歳から27年に渡って所属した芸能事務所を退所したのだ。

「’07年に放送されたNHKの連続テレビ小説『ちりとてちん』の準ヒロイン役など、佐藤さんは数多くの人気ドラマや映画に出演してきましたが、とくに注目を集めたのが女優デビュー作であるTBS系の『3年B組金八先生』でした」（テレビ誌ライター）

佐藤が出演したのは’01年より放送された『金八』の第6シリーズ。上戸彩（40）がメインとなる生徒役で、“性同一性障害”をテーマの1つに掲げて話題になった。

「佐藤さんは、上戸さんと共にシリーズのメインとなる“ある事情”を抱えて転校してきた生徒でした。その後は『カロリーメイト』のCMやサッカー日韓ワールドカップのサポーターガールなどに抜擢されました」（前出・テレビ誌ライター）

最近も9月に最終回を迎えたドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）など複数のドラマに出演していた佐藤。そんななか、「退所報告で気になる点がある」と指摘するのは芸能記者。

「佐藤さんは退所を報告した投稿で《たくさんの応援をありがとうございました》と結んでいて、今後の活動については触れられていませんでした。つまり今回の事務所退所をもって芸能界引退とも受け取れる文面なのです」（前出・芸能記者、以下同）

退所は次のステージへ進むための一歩か。その“次”として囁かれているのが、過去に熱愛が報じられている“あの人”との関係だ。

「佐藤さんは、’23年2月にDOMOTOの堂本光一さん（46）との熱愛が一部スポーツ紙によって報じられています。ふたりは堂本さん主演のミュージカル『Endless SHOCK』の共演がきっかけで交際に発展したといわれています。報道時点で交際期間は約10年に渡ると伝えられていました」

報道当時、双方の所属事務所は「特にお話しすることはございません」とコメントし、交際を否定しなかった。

「熱愛報道以前から光一さんファンの間でふたりの交際は疑われていました。光一さんと佐藤さんが同じ日にインスタグラムでライブ配信を行い、背景に映る部屋の壁紙や座っていたソファなどが一致しているように見えたため、“匂わせだ”とファンに反感を買ったこともありました」

熱愛報道から約2年半、再び光一のファンたちがザワついている。Xにも以下のような悲鳴もあって……。

《正式に結婚発表されたら、ファンクラブ更新しないで 本当に ただのお茶の間ファンになろう》

《さぁて、私も 光一さんの応援はこれで おしまいにするしかなくなるのか。しかし、匂わせからは気持ちが急降下なので もう、どうでもよい》

《正直結婚したら光一さんですら推せるか分からんと思ってるし、何か他の拠り所探しとかないとな…》

佐藤の退所報告には以下の一文も。

《これから先も、多くの方々の支えに感謝して、自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います。》

一歩ずつ、“共に”歩んでいく相手は――。