好きになったら気持ちは止められないといいますが、相手が既婚者だとわかったら、その時点で諦めるのが普通ですよね。ただ、既婚者であろうとお構いなしにアプローチをしてくる女性も存在するようで……。

今回は、既婚者男性に手作り弁当を渡す女性が撃退された話をご紹介いたします。

「帰ってから妻と食べます」

「結婚して半年、妻と毎日幸せな生活を過ごしています。妻一筋なのですが、少し前に職場の後輩の子に狙われていたことがあって、それはけっこう面倒でしたね。というのも、どう見ても俺にだけ態度が違うし、ボディタッチまでしてくるので、周りからも『狙われてるから気をつけなよ』と警告されるくらいで……。俺が新婚だって知ってるはずなのに、よくこんなにアピールできるな、と正直引いてしまいました。でも突き放すわけにもいかないので、仕事の付き合いとして割り切って接していたのですが……。

ある日、出勤するとお弁当を手渡されました。わざわざ手作り弁当を用意してくるなんて、さすがにやりすぎですよね。ただ、気まずくなって仕事がやりにくくなっても困るので『わかりました』『頑張って作ってくれた気持ちを無にしたら悪いですよね』『帰ってから妻と食べます』と言っておきました。もちろん妻と食べるわけはないですけどね。妻というワードを出されてビビったのか、この日以来お弁当を作ってくることはなくなりました」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 既婚者に手作りのお弁当を渡すなんて、相当メンタルが強いですよね。不倫することへの罪悪感がなさそうな女性とは、距離を置いたほうが良いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。