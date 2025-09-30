¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡ØQ¤µ¤Þ¡Ù´þ¸¢¡ÄÁ°Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷2ËÜ¡¢ÅöÆü¤Ï´§ÈÖÁÈMC¤Ç·ëº§¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÂ¿Ë»¤Ö¤ê
¡¡9·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¡Q¤µ¤Þ!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬ÅÓÃæÂàÀÊ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡ØQ¤µ¤Þ¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤½¤Î¸å¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á´þ¸¢¤¹¤ë¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¥Æ¥ìÄ«¡ÖQ¤µ¤Þ!!¡×¤Ç¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÓÃæÂà¾ì!?¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ýÏ¿¤Ç¤·¤ç?¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë?¡Õ
¡Ô¤¨!?¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤óÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç´þ¸¢?!¡¡¼ýÏ¿ÅÓÃæ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ê¤ó¤«°¤¤¤ó¤«¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ê¤ë¤Ê¡Õ
¡¡¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï
¡Ô¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤µ¤Ã¤¤Î²òÅú¤Î»þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¿¤«¤éÂÎÄ´°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Õ
¡¡¤È¡¢¡È°ÛÊÑ¡É¤é¤·¤¤â¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï
¡Ô¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ºÇ¶á°·¤¤¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Q¤µ¤Þ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡Õ
¡Ô¤¨¤¨¡Á¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼ÂÎÄ´ÉÔÎÉ!!?¤Þ¤¿²¿¤«±¢¤ÎÎÏ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í?¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¤¤¤¦²±Â¬¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î·ëº§¤òMC¤Î¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤é¤¬½ËÊ¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤ÎÈ¯É½¤¬8·î10Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¸ý¤ÎÃæ¤¬¼ð¤ì¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø±¢¤ÎÎÏ¡Ù¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ï¡¢º£½©¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë2ÈÖÁÈ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ø´³¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¡Ø´³¤µ¤ì¤¿¡ÙÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷Á°Æü¤Î28Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢29Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î29ÆüÌë¤Ï¡ØQ¤µ¤Þ¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢21»þ54Ê¬¤«¤é¤ÏMC¤ò¤Ä¤È¤á¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ø¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë¡ª¡×¡Á¥¢¥Ê¥¿¤ÏÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â!? ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¶â¤ÎÏÃ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢23»þ15Ê¬¤«¤é¤Ï¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥Õ¥ë²óÅ¾¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£