この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が公開した動画「先生のアカウントを見つけた生徒の末路…」で、元教師のすぎやま氏が「生徒は先生のSNSをフォローしていいのか？」という、多くの生徒が一度は抱く疑問に答えている。



動画で寄せられた「SNSで先生のアカウントを見つけました。フォローしてもいいですか？」という質問に対し、すぎやま氏は「これはね、難しい問題だよね」と前置き。公開アカウントであれば誰でも閲覧できるとしつつも、「もし完全なプライベートアカウントだったらフォローしないでそっとしといてあげるのがいいんじゃないかな？」と、相手への配慮を促した。



特にユニークなのが、生徒側の視点に立ったたとえ話だ。「あなたのプライベートアカウントを急に生徒指導の田中先生がフォローしてきたら怖くない？」と問いかけ、先生の立場もそれと同じだと解説。これにより、教師側が感じるかもしれない戸惑いやプレッシャーを分かりやすく伝えている。



さらにすぎやま氏は、教育現場における現代的なルールにも言及。「SNSとかLINEとかで生徒と私的に繋がっちゃいけないっていう決まりがある」と明かし、相互フォローによっていつでも連絡が取れる状態になることは、コンプライアンスの観点からも問題視される可能性があると指摘した。



一方で、自身の現状については「教え子どころか日本中の中高生ほぼ知ってるから」「バレすぎ」とユーモラスに語り、もはや隠しようがないと笑いを誘った。動画は、単なるマナーの問題だけでなく、教師と生徒間の適切な距離感やプライバシーの重要性を考えさせる内容となっている。

