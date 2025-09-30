『ちいかわ』がかわいいかまぼこに　お弁当におすすめのかまぼこが一正蒲鉾から登場

イラストレータ ー・ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』をモチーフにした「ちいかわかまぼこ」が2025年10月1日より一正蒲鉾株式会社より発売される。

【写真】「ちいかわかまぼこ」パッケージにも注目

「ちいかわかまぼこ」がピンク色のかまぼこの中央に『ちいかわ』の主人公・ちいかわが描かれたかまぼこ。お弁当のおかずの1品としてちょうどよいサイズ感であり、お弁当のほかうどんなどの料理に彩りを添えることのできる賞品となっている。パッケージにはピースサインをするちいかわとともに、ちいかわを象徴するくまのマスコットキャラクターも描かれている。価格は税込み432円（内容量：90g）だ。

『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter） 発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが日常の日常を描いた物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が7巻まで発売中。

また2022年4月よりTV アニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列) 内にて放送中であり、最新刊8巻が2025年11月21日に発売予定となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）