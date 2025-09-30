中国のある女子大生が芸術系の入学試験会場で、その際立つ容姿のために「化粧を落とせ」と求められたものの、「自然な美貌」であることが確認され、話題となっている。

9月29日（現地時間）、サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）の報道によると、北京の中国伝媒大学（CUC）に入学した胡馨怡さん（19）は、今年1月、首都で行われた放送・芸術系の入学試験にすっぴんで臨んだ。

胡馨怡さんを見た監督官らは「化粧をしている」として繰り返し確認を求めた。試験官らは5回にわたり化粧を拭き取るよう要求し、ある監督官はまつ毛を直接引っ張ったという。

胡馨怡さんは生まれつきの美貌だと認められ、合計274点を取り北京統合試験で首席となった。CUCの専門試験でも83.07点を取り、全国17位に入った。CUCは中国の放送・メディア分野における最高水準の名門校で、多数の人気アナウンサーやタレントを輩出してきた大学だ。

胡馨怡さんは9月13日に入学式の写真を公開し、「CUCを愛している。そしてCUCも私を愛している。みんなとても親切で才能にあふれている」と語った。現在、彼女のドウイン（中国版TikTok）のフォロワーは40万人を超えている。

しかしその後、胡馨怡さんの整形疑惑がオンライン上で広がった。彼女は「手術を受けたことはない。本当にない。どうか聞かないでほしい」とドウインのプロフィール欄に記し、否定した。最近、幼少期の写真が公開され、論争は収束した。

胡馨怡さんは突如として有名になったものの、芸能界進出の意思がないことを明確にした。彼女はインターネット上の悪質コメントについて「かつては眠れぬ夜をもたらしたうわさも、今では私の声の響きの一部となった」とし、「この成長の贈り物は、私の発するすべての言葉の中でやわらかく響くだろう」と述べた。