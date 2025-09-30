東京・表参道の美容室で、女性客を店のトイレに連れ込み、わいせつな行為をしたとして、警視庁が美容師の男を逮捕しました。

藤井容疑者

「実は僕、新規の予約、半年止めてたんです」

「ご新規様を今月は10名限定にしていたんですね」

客に対して“売れっ子美容師”をアピールするこの男。不同意わいせつの疑いで逮捕された、東京・表参道の美容室「ELTE」の美容師・藤井庄吾容疑者（33）です。

藤井容疑者は今年4月、店内のトイレで20代の女性客にわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、藤井容疑者は施術後に女性客をトイレに誘い込んだ後、鍵を閉めると、「あなたにしか頼めないんです」「いいシャンプーあげるし、きょうの料金もいらないです」などと言い、女性の手首をつかんで下着の上から無理やり自分の下半身を触らせたとみられています。

警視庁は、藤井容疑者の認否を明らかにしていません。

藤井容疑者をめぐっては、同様の被害の相談が複数寄せられていて、警視庁は余罪を調べています。