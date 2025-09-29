はじめしゃちょー、夫婦で質問回答 妻の年齢に言及＆出会い秘話も「奥さん声かわいい」「ラブラブ」
【モデルプレス＝2025/09/29】YouTuberのはじめしゃちょーが9月28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻とともに2人の出会いや妻の年齢、今後の動画出演予定などについてトークを繰り広げた。
【写真】はじめしゃちょー、話題の妻とのウエディングフォト
8月30日に結婚を発表したはじめしゃちょーは、「はじめしゃちょー夫婦の質問コーナー」と題し、妻は声のみの出演で、2人の出会いや妻の年齢、今後の動画出演予定についてトークを繰り広げた。
妻の年齢についての質問で「結婚発表の写真で前髪とか着けてるMiu Miuのピアスが若そうに見えるって言われたね」と言うはじめしゃちょーに対して、妻は「あれは初めて（はじめしゃちょーから）貰ったアクセサリーで個人的に思い入れがあって、和装だけど着けた」と明かし、はじめしゃちょーは妻の年齢について「具体的な年齢は隠させていただきたいのですが、皆さんの予想通り若いです。20代前半です」とおおよその年齢を公開した。
視聴者から一番質問が多かったという2人の出会いについて「仕事関係でお目にかかるタイミングが合って、ご飯に行ってそこから色々あって今に至る」と仕事がきっかけで知り合ったことを明かした。
最後に、今後妻は動画に出演する予定はあるのかという質問に対して「今のところはないですね。色々話し合った結果、声の出演は今後あると思うんですけど、映像にがっつり出ることは今のところ考えてなくて、状況次第です」と回答した。
夫婦での動画を受けて、視聴者からは「奥さん声かわいい」「ラブラブ」「永遠に見ていられる」「幸せそう」「尊い」「幸せな空気が伝わる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆はじめしゃちょー、電撃婚の妻の年齢や馴れ初めは？
◆はじめしゃちょー夫婦に「奥さん声かわいい」「ラブラブ」
