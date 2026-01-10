人気YouTuberのはじめしゃちょーが、1月8日に更新した動画で不倫疑惑を否定するも“謎フレーズ”が波紋を呼んでいる。「はじめしゃちょーさんは、1月10日時点で、チャンネル登録者数1630万人を誇る大人気YouTuberです。2025年8月に一般人女性との結婚を発表し、1月1日には動画内で第1子となる女児の誕生を報告しています。しかし、7日に暴露系配信者のコレコレ氏が、はじめしゃちょーさんと関係を持った女性からのタレコミを紹介