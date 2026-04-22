4月21日、YouTuber ヒカキンの手がけた麦茶「ONICHA（オニチャ）」が、セブン-イレブンで発売された。発売前からSNSをざわつかせたが、ONICHAを飲んだ人からは “渋い” 反応が寄せられているようで──。ヒカキンは、4月5日のYouTubeチャンネルでONICHAの販売を告知したが、動画での言動が波紋を呼んだ。「従来の麦茶を『地味で主役ではなかった』『親に言われて飲む退屈な飲み物』と辛辣に表現したんです。その一方で、原材