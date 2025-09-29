この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ホームラン王争いに白旗を上げるような大谷翔平選手の休養と、都道府県魅力度ランキングの世界観の違い」と題した動画で、脳科学者・茂木健一郎さんが自身のYouTubeチャンネルを更新。動画内で茂木さんは、大谷翔平選手がアメリカのレギュラーシーズン終盤に1位ホームラン王を争う中、試合を休んだことについて議論し、その背景や順位そのものの意味について自身の持論を述べた。



茂木さんは「おーって思ったんですけど、白旗あげたみたいな報道もありました」と世間の驚きを伝えた上で、「アメリカ人は、ひょっとするとホームランキングという順位に意味がそんなにあると思っていないのかもしれない」と指摘。さらに、「何本打ったかはもちろんすごいことだけど、その順位自体にそこまで意味がないのかもしれない」と語り、日本での“順位”へのこだわりとの違いを強調した。



話題は都道府県魅力度ランキングや大学ランキングにも発展し、「都道府県の魅力度って曖昧なアンケートで本当に適当だと思う」「その数字自体は意味があるけど、順位をつけて1位からビリまでやること自体には意味がないのかもしれない」とランキング商法にも一石を投じた。さらに、「オリンピックなど明確に順位を競う競技ならわかるが、野球は球場や打席数など条件が異なり、ホームランの本数だけで順位を争うのは本質からズレている」と述べ、「野球はむしろチームの勝利に貢献する競技じゃないか」と強調した。



茂木さんは、「リーグの中でホームラン誰が一番打ちましたかということに固執するって意味がないのかもしれない」と改めて持論を語り、「大谷翔平さんのホームランキング問題と都道府県魅力度ランキングの問題は繋がってるんじゃないかなと思う」と自身の視点で両者の共通点を示唆。



動画の締めくくりでは「順位にこだわるってあんまり意味ないんじゃろうね」と茶目っ気を交えて語り、「本当はこれコメディーなんですけど」「コメディーってこういうロジックで作るものなんですよね」と自らの語りをコメディーであると断りつつ、日常の“順位”へのこだわりに疑問を投げかけて動画を終えた。