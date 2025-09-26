たくさんの本を、本棚ではなく「木箱」に収納。夫の転勤による5回の引っ越しを経てすっきり暮らしに目覚め、インスタグラムで「ものが少なくても心地よい生活」について投稿しているかなさん（40代）のケースです。ここでは、夫・小学生の子どもの3人家族全員「本好き」だというかなさんが、本棚の代わりに採用した収納グッズや、寝る前の読書タイムに役立っているアイテムについて語ります。

家じゅうの本をリビングに集め、図書スペースに

なるべく身軽に暮らしたいと思っていますが、夫も私も読書が趣味で、本だけはなかなか減らせません。最終的に「好きなものはたくさんもっていてもいい！」と考え方を変えたら気持ちがラクになりました。

【実際の写真】転勤による5回の引っ越しでたどり着いた「本棚の代用品」

ただ困ったのは本の収納場所。以前はあちこちに分散して本を収納していましたが、読むのはたいていリビングなので、取りに行くのも元の場所に戻すのも地味にストレスで、結局リビングの足元にどんどん積まれていくことに。

そこで、リビング一角のすぐ手が届く場所にまとめて「図書スペース」をつくりました。小学生の息子も目に入った本を手に取りやすくなったようで、以前よりも本を読む時間が増えました。片付けるのもラクになり、ストレスがぐんと減りました。

本棚は買わず、フレキシブルに使える木箱で代用

リビングの本棚として活用しているのが、数年前ネットで購入した木箱です。縦でも横でも自由に配置できて、サイズもわが家のキッチンカウンターの下にちょうど収まりました。

本棚はどうしても“本専用”になってしまいますが、木箱は軽くて持ち運びもしやすく、いろんな場所でさまざまな用途に使えて便利です。

息子が小さいうちはオモチャ収納スペースとして使ったり、植物を置く棚として活躍したことも。フレキシブルに使えるので専用の収納ボックスを買う必要がなく、結果的にムダ買いを減らすことにもつながっている気がします。

読みかけの本の一時置き場に便利な無印良品のアイテム

わが家では、息子が物心つく前から、夜寝る前に読み聞かせをするのが定番でした。息子も小学生になり、最近はお互いに別々の本を読むことも増えてきましたが、親子で過ごすリラックスタイムを大切にしています。「今日はなに読む？」と、図書スペースからそれぞれ読みたい本を選ぶのも小さな幸せです。

本を読んでいるうちに眠くなってくるので、そのままスムーズに眠れるように、ベッド横に一時起きスペースをつくっています。賃貸でも使うことができる、無印良品の「壁に付けられる家具棚／44cm」（2990円）は、2〜3冊ちょい置きするのにぴったりで愛用しています。

「限られたスペースでも、好きなものはたくさんそろえたい」。そんな思いからたどり着いた収納のひと工夫が、参考になればうれしいです。