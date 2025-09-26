10月4日に行われる自民党の総裁選。各候補者がメディアの前でアピールするなか、特に注目を浴びているのが高市早苗氏だ。

【写真】ライバル・進次郎の隣りでとびきり笑顔を見せる高市氏

昨年行われた総裁選では、高市氏は最初の投票では1位だったものの、石破氏と決選投票で敗北した。今回のリベンジ戦では当選に近い人物の1人として注目を集めている。しかし、SNSでは彼女のメディア出演時における“ある表情”について話題が集中しているという。

「SNSでは“高市氏の笑顔が作り笑いに見える”と指摘が相次いでいます。政治家が何を考えているかは有権者にとって極めて重要なので、発言や行動だけでなく、その表情にも注目が集まる傾向があります。なかでも高市さんの表情に“違和感がある”という人が多いようです」（全国紙記者）

タレントの古舘伊知郎さんも自身のYouTubeチャンネルで「作り笑顔もはなはだしい」とコメントしている。

SNS上では、

《なぜ言葉の合間に作り笑顔を入れるの？普通に話せばよいのに》

《高市はいまだにつくり笑顔をやり続けている》

《前回総裁選の反省からソフトイメージを意識しているようだが、作り笑顔はやめた方がいい》

《話している途中で、過剰な笑顔がいきなり現れて、とても恐ろしいんだけど。ここまで笑顔が必要な話は一切してないのに》

など厳しい声が上がっている。

「作り笑いをする心情には、(1)本当の感情を隠している(2)相手に安心感や親近感を与えようとしている(3)その場の雰囲気を壊したくない(4)自分の焦り感情を整理するための時間稼ぎ、の4つがあります。そして、作り笑いをする場面は、(1)本当の感情を隠すため(2)見せたい自分を演出するため、の2つに大別されます」

と話すのは、公認心理師でありカウンセリングルームの室長を務める竹内成彦さん。

「高市氏は、『日本を立て直すために、何としてでも総理になろう！』という気持ちで燃えに燃えているのだと思います。そういう強い決意と覚悟の気持ちを隠すために、あえて柔和な笑顔を作り続けているのだと思います」

竹内さん自身、実際にTVで高市氏を見ていて思った事があるという。

「先日、『報道ステーション』を見ていたのですが、大越キャスターから、『なぜ自民党は嫌われたのか？』と聞かれた高市氏は、案の定、作り笑いを浮かべながら、無難に質問に答えました。高市氏は、本当は、石破首相を非難したかったのでしょう。しかし、それを表に出せば、前回石破氏に投じた議員票が、自身に流れてこない恐れが生じます。だから高市氏は、自分の本音を隠し、あえて、政権運営の課題全般に言及するような、当たり障りのない答えを選んだのだと思います。高市さんの作り笑いやジェスチャーから、高市さんの『怖い人だと思われたくない。穏健な人だと思われたい。自分は穏健保守なんだ』というメッセージを、伝えたい気持ちが、伝わってきました」

表情ひとつとっても、そこには政治家としての計算や葛藤が垣間見える。笑顔の裏にある“本音”を、有権者はどう評価するのか――。

竹内成彦 1960年生まれ、愛知県名古屋市で生まれ育つ。日本カウンセリング学会の國分康孝先生、および、日本カウンセラー協会の多々良省三先生に師事し、1997年地元愛知でプロのカウンセラーとして独立開業を果たす。主な著書に、「上手に『自分の気持ち』を出す方法」などがある