ツヤッツヤ & キラッキラ！【シャトレーゼ】目がハートになっちゃう♡「新作スイーツ」

【シャトレーゼ】から、秋の味覚を楽しめるフルーツ系の「新作スイーツ」が登場。食後のデザートにもぴったりの、軽めのスイーツが揃っていておすすめです。今回はシャインマスカットのパフェや葛餅といった、惚れ惚れするようなビジュアルの新作スイーツをご紹介します。

「リアルで見るとツヤッツヤで、キラキラしてて、誘惑がすごい」と@mame48goさんが語るこちら。フリルをあしらったような可愛らしいフォルムのカップに、ハーフカットしたシャインマスカットを散りばめたフルーツ系パフェです。「上品で爽やかな甘さ」とのことで、食後のお口直しにおすすめ。

4層仕立てのおしゃれな仕上がり！

「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」の層の構成にもご注目！ レモンピール入りレモンジュレ・シャインマスカットクリーム・ホイップクリーム・マスカット風味ナパージュを重ねた、贅沢感のあるおしゃれな仕上がり。レモンの風味が良いアクセントとして楽しめそうです。こちらの新作は季節限定なので、気になる人はお早めに。

こちらも同じく、お手軽感が嬉しいカップタイプのスイーツ。@mame48goさんによると「もっちりとなめらかな葛餅」でシャインマスカットを包んだ一品とのこと。食後のデザートにもうってつけの、軽めな味わいが楽しめそうです。鮮やかなグリーンが映えるおしゃれなビジュアルで、手土産にもいいかも。

カップの中にはゼリーとシロップも！

「旬の雫 山梨県産シャインマスカット」は、公式サイトによると「マスカット味のクラッシュゼリーとほのかに酸味のあるシロップ」を加えているのだとか。果肉のジューシーな味わいを引き立ててくれそうです。こちらは期間限定なので、終売前にぜひお見逃しなく。

