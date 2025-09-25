9月25日までに、美容メディア『VOCE（ヴォーチェ）』のInstagramが更新。11月号の表紙を務める女優の田中みな実が、朝のルーティンを紹介するリール動画がアップされたが、その内容が話題となっている。

「同誌の11月号は、表紙だけではなく、全13ページにもわたる田中さんの特集が組まれています。投稿には、《発売を記念して、みな実さんのモーニングルーティンを特別にお見せしちゃいます》と、進化し続ける彼女の美容法を紹介。実際にインナーケアとして摂取しているサプリメントや、飲み方を実演しています」（芸能ジャーナリスト）

田中は、朝起きて歯を磨き、白湯を飲んでからサプリメントを摂取することを明かした。『まず、Lypo-Cか、Lypo CHDを1本飲みます』『そのあと、アルベックスを飲みます』と、次々とお気に入りのサプリメントを口に含み入れていく。さらに、田中が度々紹介するEAAというアミノ酸の粉末と“藻”のサプリメントを混ぜ合わせたドリンクの作成方法を披露し、『マズイ』と言いながらも飲み干した。

彼女なりのこだわりがつまったリール動画。コメント欄には、支持する声も集まったものの、一部のファンからは心配の声も寄せられていた。

《あれこれし過ぎて大丈夫ですか？》

《そのルーテインが毎日、が本当でしたら何となく腎臓や肝臓に負担かけてそうな気がしてしまいました》

美のカリスマである田中の美容法。年々アップグレードされていく行く末に、不安視する声もあるのだ。

「田中さんといえば、2009年にTBSにアナウンサーとして入社。当時は彼女のあざといキャラクターから、嫌いな女子アナランキングで1位を獲るなど世間からの反発がありました。しかし、彼女の美容マニアぶりが世に出ると、瞬く間に女性からの支持がアップ。説得力のある美貌をキープしていることも、彼女が美のカリスマとしての地位を確立した背景でもあるのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

彼女が紹介したとたん、すぐに美容商品が即売するなど、影響力を持つ田中。しかし、前出の芸能ジャーナリストによると、彼女の美へのストイックさには、世の女性との乖離も存在すると指摘する。

「田中さんは、日常で気をつけられることも発信していますが、美容医療のケアや、定期的なジム通いも欠かしません。しかし、世の女性はそこまでお金や時間がかけられないのも事実。さらに今回のサプリメントの大量摂取も、彼女の完璧主義な一面が表面化していて、逆に不安視する人が出てきてしまったということでしょう。《ナチュラルにしたらいいのに》という声も聞かれるほど、不自然に見えてしまったようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ストイックな美容ルーティンを田中本人が楽しめていればいいのだが……。