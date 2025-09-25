この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【買った満足度は？】iPhone 17 Proレビュー。購入したモデルが届きました。ベンチを計測したり写真を撮影してきましたよ！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開された「【買った満足度は？】iPhone 17 Proレビュー。購入したモデルが届きました。ベンチを計測したり写真を撮影してきましたよ！」にて、ついに手にしたiPhone17 Proの実機開封とレビューを行った。



冒頭で「いよいよ僕も購入したiPhone17 Pro到着しましたので、詳しくレビューしていきたいと思います」と意気込みを語った戸田氏。まずは端末の“コズミックオレンジ”のカラーや、アルミ素材との質感について「高級品が普及品になった的なイメージ」「16の高級感に比べるとちょっとカジュアルな感じ」と率直な感想を述べた。



外観については、「16プロはチタニウムフレームの高級感が際立つが、17はアルミ素材で“ちょっとコストダウンしたかなという印象”」と分析。ただし「ぼってりした感じは嫌いじゃない。カジュアルな感じでとてもいい」とデザイン自体は評価した。



性能面では、ベンチマークテストやGPU性能向上、バッテリーの持ち時間アップについて「GPU、めちゃくちゃアップしてますよね。これは大きいと思います」と高評価。ストレージモデルを512GBに選んだ理由や、ワイヤレス充電の進化にも触れ「バッテリーがだいぶ持つようになった。僕は十分妥協できると思いました」と、実使用者視点で解説した。



注目のカメラ性能については、「夜景撮ると光が当たってる部分がめちゃくちゃ綺麗。ディスプレイも良くなった」「お肉の艶やかさ、ガラスの透明感もかなりクリア」と撮影サンプルで詳細に紹介。一方で「ズームは5倍→8倍、デジタルで最大48倍。確かに良くなったが、ナンバーワン画質ではない」と冷静に評価した。



総評として「トータルでは性能が向上し、カメラも良くなりました。画面も綺麗になりました。ただ新しい体験ができたかというと“未来を感じさせるという部分ではちょっと物足りない”」と、iPhone17 Proの完成度を称賛しつつも、AIや独自機能面で物足りなさを指摘。「僕の満足度、点数で評価しますと80点」と辛口ながらも高得点で締めくくった。