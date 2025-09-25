「美しすぎる」「色っぽい」「メンバーになって」大宮MF仲田歩夢が推し活で東京ドームへ
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が23日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、推し活を報告した。
仲田が参戦したのは、韓国発の9人組ガールズグループ『TWICE』の東京ドーム公演。「先日の推し活! かわいくて、かっこいい TWICEちゃんがだいすきです いつもたくさんのパワーをありがとう」と綴り、サナさんのうちわを持った写真を投稿した。
コメント欄では「素敵です」「めっちゃ可愛い」「美しすぎる」「色っぽい」「可愛さで言ったらフツーに仲田選手も負けてません」「あゆさんもTWICEメンバーになって欲しい」と称賛の声が届いている。
現在32歳の仲田は常盤木学園高から2012年にINAC神戸レオネッサへ加入し、2021年に大宮へ移籍。今季WEリーグでは現在5試合に出場している。
