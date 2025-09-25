【大阪・関西万博】「アルプスの少女ハイジ」ハイジ、クララ、ペーターが「ミャクミャク」に コラボグッズ発売
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」とテレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」とコラボした新グッズを9月下旬から発売します。
ハイジをはじめ、クララ、ペーター、アルムおんじ、ロッテンマイヤー、ヤギのユキちゃん、セントバーナードのヨーゼフらがミャクミャクになりきった姿などが描かれた「クリップ付き木製スタンド」（1045円、以下、税込み）、「マグカップ（花咲く丘・大集合）」（1980円）、「立体ラバーマスコットマグネット」（1320円）などがラインアップされています。
2025大阪・関西万博オフィシャルストアのJR新大阪駅エキマルシェ店、エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店、「アルプスの少女ハイジ」オフィシャルショップなどで販売されます。
◆グッズ一覧◆
クリップ付き木製スタンド／ブラインド仕様：全5種／950円（税抜き）
木製コースター／ブラインド仕様：全6種／500円（税抜き）
アクリルマドラー／ブラインド仕様：全6種／1100円（税抜き）
ミニフレームマグネット／ブラインド仕様：全10種／800円（税抜き）
キューブパズル（ケース入り）／サイズ（約）：57×57×57mm／1500円（税抜き）
キューブパズルキーホルダー／サイズ(約)：35×35×35mm／800円（税抜き）
マグカップ（花咲く丘・大集合）／材質：陶磁器製／1800円（税抜き）
舟形ポーチ（PK・YE）／サイズ(約)：W200xH120x D50mm／2400円（税抜き）
アクリルキーホルダー／ブラインド仕様：全7種／1000円（税抜き）
アクリルチャーム付きボールペン／サイズ：約H140xW16mm／800円（税抜き）
クリアファイル（3種：ダンス・花咲く丘・大集合）／A4サイズ／400円（税抜き）
メモ帳3Pセット（Aセット・Bセット）／本体サイズ：H90xW70mm／750円（税抜き）
ポストカード2枚セット（A・B・C・D）／本体サイズ：148x100mm／350円（税抜き）
マスキングテープ（A・B・C）／サイズ（約）：幅18mmx7m／600円（税抜き）
マルチ巾着（ブランコ・花咲く丘）／サイズ（約）：190x190mm／1200円（税抜き）
ミニタオル3枚組セット（Aセット・Bセット）／サイズ（約）：160x160mm／1100円（税抜き）
フェイスタオル（まっててごらん・大集合）／サイズ：約800x340mm／2000円（税抜き）
不織布バッグ（アルプス・まっててごらん）／サイズ（約）：390×390×190mm／1300円（税抜き）
トートバッグ／サイズ（約）：縦640mm×横315mm（持ち手込み）／4500円（税抜き）
前髪クリップ2Pセット（スタンダード・ルンルン）／1100円（税抜き）
立体ラバーマスコットマグネット／サイズ（約）：H74xW42mm／1200円（税抜き）
立体ラバーマスコットキーチェーン／サイズ（約）： H87xW42mm／1000円（税抜き）