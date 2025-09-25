夫の収入18万、「結婚相手を間違えた」と妻。激怒した夫との、壮絶な夫婦げんか【ママリ】

この作品はもっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんが、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。経済的に余裕のない生活をしていると、つい 家族 同士で言いたくない言葉をぶつけ合うこともあるかもしれません。しかし、頑張っているのにどうにもならないことで責められるとつい、「一緒にいたくない」という気持ちも湧いてくるのではないでしょうか。

主人公のメイカは子どものころから温かい家庭に憧れており、20歳で結婚、21歳で出産をしました。そのころ、同じ年齢の夫の手取りは18万円で、生活に余裕はなく日々キリキリした気持ちで過ごしていました。ただ、同じ境遇で過ごしていた高校時代からの友人・すみれと励まし合い、メイカは何とか毎日をやりくりしていました。





時がたち10年後、メイカはパートとして働いており、世帯収入は26万円までアップ。しかし夫の収入はほぼ上がっておらず、メイカの希望するような毎日には程遠い日々を過ごしています。一方、友人の すみれ は夫の収入も上がり、手取りで30万円を超えたと聞きました。 すみれ は忙しい夫に代わり家庭を支えようと 専業主婦 をしています。そんなある日、メイカ夫婦は夫のいとこの 結婚 式に招待され参加。ただ夫が「用意しておいて」と言ったご祝儀の5万円はメイカがコツコツ貯めていた 家族旅行 のための貯金から出すことに…。いつも家計に余裕がないメイカはイライラしながら 結婚 式に出席。そこで夫が褒められている姿を見てつい「夫の給料は18万円で余裕なんてない」と暴露してしまったのですが…？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

ついに夫の収入が原因で大きなケンカをしてしまったメイカ夫婦。家計を預かるメイカにも言い分はありますし、一生けん命働いているにも関わらず文句しか言われない夫側にも言い分は確かにあるでしょう。収入に関しては一朝一夕でどうにかなるものではないかもしれませんが、せっかく夫婦で頑張っているなら、お互いが腹を割って話し合い、どうすれば家計に余裕を持たせられるか考え実践するのも大切ですね。



実際に現在の収入で苦しい場合は、どのように働き方を変えれば収入が上がるのか、何をすれば生活が安定するのかを見直すのも大切な点に思えます。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）