この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【うれし～】車を買いました。正確にはアルファードからの買いかえですね。予告していましたが、ようやく車種を決めましたよ

YouTubeチャンネルで新たな車の購入を報告したのは、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏。【うれし～】車を買いました。正確にはアルファードからの買いかえですね。予告していましたが、ようやく車種を決めましたよというタイトルで公開された動画内で、戸田氏は、還暦を迎えた今、「おじさんの夢」としてエンジン車へのこだわりと車選びへの思いを語った。



戸田氏は「僕今61でもうすぐ62なんですが、好きな車に乗れるのも70ぐらいまでかなと。あと10年、15年ぐらいかなと思ってまして」と語り、近年EV化が進む中、「エンジンの車が好きなので、今のうちに乗っておきたい」と強調。今回の動画で購入を発表したのは、ポルシェ・マカンGTS（2016年モデル／中古）。自身のメイン車両であるメルセデス・ベンツGクラスに加え、サブ車両を「よりスポーティーに、かつ普段使いできるもの」として入れ替えた形だ。



「911とかカイエンも気になったけど、予算と用途を考えて選んだ」と明かしつつ、「GTSという一番スポーティーなグレードで、エンジンもポルシェ製の2016年モデルを選びました。走行距離は5万キロで約450万円」と購入条件も公開。車屋からは「BMのM2コンペティションに先に乗るより、マカンに乗ってからM2を狙うのが良い」とアドバイスされたという。



過去にはポルシェ993のRSクラブスポーツやフェラーリF355なども経験し、「昔から車は好きだけど、細かいスペックや足回りについては詳しくない。運転が好きで、“メカ”も好きなのでガジェット好きと車好きは共通点が多い」と自身のスタンスを説明。「ベンツGクラスは釣りやアウトドア用、マカンは街乗り重視。BMW M2も気になっていて、1年ぐらい乗ったら乗り換えも視野」と、今後の車ライフにも意欲を示した。



実際のマカンについては「ブレーキの効きやエンジンの吹き上がり、街中での燃費（5～6km/L）、高速では10km/L近く伸びる」など実用面や、スポーツクロノパッケージやアルカンターラ内装など細かな装備も紹介。「荷室も広いし、コインパーキングや立体駐車場にも対応できるサイズ感が気に入っている」と満足そうに語った。