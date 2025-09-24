ÂçÃ«»î¹çÁ°¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¤§¡×¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡È¤ªÌÜ³Ð¤á¡É¤Ë¥É·³¥Õ¥¡¥óÃ²¤¡ÖÀè±Û¤µ¤ì¤¿¡×
【MLB】フィリーズ ― マーリンズ(日本時間24日・フィラデルフィア)
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤âºÇ½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç54¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò1ËÜ¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤§¡×¡Ö¤Þ¤¿ÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¡¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤¹¤Ç¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢½é²ó¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î54¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£5»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÙÍÜÆü¤ò¶´¤ó¤Ç¡È¤ªÌÜ³Ð¤á¡É¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à»Ä¤ê6»î¹ç¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÂçÃ«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î°ìÈ¯¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¤Þ¤¿ÂÇ¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤Ê¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼54¹æÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤¿¥¥ó¥°¤«¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¤Û¤ó¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡×¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎµåÃÄµÏ¿¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬µÏ¿¤·¤¿58ËÜÎÝÂÇ¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÆüÊÆÌîµå¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¸ø¼°X¤¬54¹æ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤òÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤¹¤Ê¡×¡ÖÈà¤¬MVP¤À¡ª¡×¡Ö54¡ª¡×¡Ö²øÊª¤À¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë