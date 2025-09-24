トランプ大統領「ウクライナは勝利し全ての領土を取り戻す立場にある」「プーチンとロシアは深刻な経済的危機に直面」と主張

アメリカのトランプ大統領は23日、ロシアのウクライナ侵攻を巡り、「ウクライナは戦って勝利し、元の全ての領土を取り戻す立場にあると思う」と訴えました。

トランプ大統領は自身のSNSで「ウクライナはEU＝ヨーロッパ連合の支援を受けて戦って勝利し、元の全ての領土を取り戻す立場にあると思う」と投稿しました。

トランプ氏はこれまで「ウクライナには勝ち目はない」などと訴え領土割譲をちらつかせながら、和平交渉の仲介を継続する考えを示してきましたが、姿勢を転換した可能性があります。

トランプ氏は、さらに「プーチンとロシアは深刻な経済的危機に直面しており、今こそウクライナが行動を起こす時だ」とも呼びかけました。

こうした投稿についてウクライナのゼレンスキー大統領はFOXニュースの番組で「トランプ大統領とアメリカが戦争の終わりまで我々と共にあるという、非常に前向きなシグナルを受け取った」と語りました。

ゼレンスキー氏はさらに「トランプ大統領の立場は変化した」とも述べ、ロシアに対する制裁の強化を求めました。