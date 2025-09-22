¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡ÙÂè12ÏÃ¡¡ÊÌ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö
7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Ù¡£Âè12ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¸É¹â¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¼ùÇµÁÒ¸·¡¢34ºÐ¤È¡¢Ä¶½é¿´¼Ô¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç20ºÐ¤ÎÁðÌî¼¶¤¬¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼¶¤Ë¶¯°ú¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè12ÏÃ¡Ö²¶¤À¤±¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè12ÏÃ¡§²¶¤À¤±¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¡¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿²Ö²Æ¤Ë¡¢¸·¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤«¤é¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢²Ö²Æ¤È²ñ¤¨¤¿¸·¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¼¶¤Ï¡¢¤µ¤ä¤È¿ð´õ¤ÈBBQ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç²Ð¤òµ¯¤³¤·¡¢Æù¤ò¾Æ¤¡¢ÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¼¶¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥³¥Æ¡¼¥¸¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¸·¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ä¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼¶¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè12ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë½ÐÃ¼Í´Âç¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
