¡Ö²ã¡×¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ì¤ë¡©¡¡¤«¤Þ¤ì¤ë¡©¡¡¤¯¤ï¤ì¤ë¡©¡¡Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡¡ÆÈÆÃ¡ÈÊý¸À¡É¤â
¡¡ÃÏ¿Þ¾ðÊó¤ÎÄ´ºº¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¼¥ó¥ê¥ó¡ÊÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤¬¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£²ã¤Ë¡Ö¤µ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤«¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ö¤¯¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Æ¤ÓÊý¤ÎÃÏ°èÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Î¡ÈÊ¬ÉÛ¿Þ¡É¤ò·ÇºÜ¡£²ã¤Ë¡Ö¤µ¤µ¤ì¤¿¡×¤Î»ÈÍÑÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç45.8¡ó¡¢²ã¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤ì¤¿¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÅçº¬¸©¤Ç73.5¡ó¡¢²ã¤Ë¡Ö¤¯¤ï¤ì¤¿¡×¤Î1°Ì¤ÏÊ¡Åç¸©¤Ç83.5¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ»ÈÍÑÎ¨¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¯¤ï¤ì¤¿¡×¤Ç62.3¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¸©¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ö¤é¤ì¤ë¡×¡¢´ä¼ê¸©¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¡×¡ÖÇ¯Âå¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê°ã¤¦°õ¾Ý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£