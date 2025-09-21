ラフに着てもこなれて見える♡ デイリーコーデで活躍する「グレーキャミソール」の着回し術

Item 着回すアイテムはこちら♡ グレーキャミソール シンプルだけど、すそのフリルで甘さもIN♡ インナーとしても1枚でも着用可能。フリルをちょこっと出して着こなすのが上級者テク。 5,900円／ Olu.

Cordinate 甘くなりすぎないアクティブコーデ フリルたっぷりのキャミ×ブラウスも、落ちついた色のキャップやパンツとあわせることで甘くなりすぎない！足元はブラウスの色を拾ったスニーカーが正解◎。 グレーキャミソールは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ベージュスラックス 6,900円／Olu キャップ 4,950円／ WOOALONG（HANA KOREA）バッグ 8,470円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）スニーカー 13,200円／プーマ

Cordinate チュールスカートが主役のワザありコーデ ブラウンのチュールスカートをトップスに持ってくることで個性的なコーデが完成！グレーのキャミソールがヘルシーな印象に。 グレーキャミソールは着回し。チュールフリルスカート 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド）フレアーデニムパンツ 10,890円／ LILLIAN CARAT（リリアン カラット）シュシュ 1,320円／アネモネ（サンポークリエイト）メガネ 25,740円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン） ルームシューズ 2,420円／PAUL＆JOE（ワグ インク）

Cordinate たっぷりフリルのぷりかわコーデ フリル×フリルで甘さたっぷりなコーデ。モノトーンだから甘みコーデ初心者さんでも挑戦しやすいのがうれしいポイント♡ グレーキャミソールは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）黒ショートパンツ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）リング 1,980円／GOLDY

Cordinate 黒オフショルでつくるレイヤードコーデ 大胆な肩見せと袖のボリュームのバランスが絶妙なコーデ。デニムとあわせることで気取りすぎずカジュアルダウンできる！ グレーキャミソールは着回し。3WAY リボントップス 12,980円／RANDA フレアーデニムパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）バッグ 12,460円／ALKI ALKA（HANA KOREA）サンダル 9,900円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来