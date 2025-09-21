ラフに着てもこなれて見える♡ デイリーコーデで活躍する「グレーキャミソール」の着回し術
デザインが映える1枚も素敵だけれど、どれだけ日常で活躍してくれるかってとっても大事！そこで今回は、中川紅葉と一緒に「グレーキャミソール」の着まわしアイデアをご紹介します。ラフに着てもこなれて見える万能トップスだから、シーンにあわせてスタイリングの幅もぐんと広がるはず♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
グレーキャミソール
シンプルだけど、すそのフリルで甘さもIN♡
インナーとしても1枚でも着用可能。フリルをちょこっと出して着こなすのが上級者テク。
Cordinate チュールスカートが主役のワザありコーデ
ブラウンのチュールスカートをトップスに持ってくることで個性的なコーデが完成！グレーのキャミソールがヘルシーな印象に。
Cordinate たっぷりフリルのぷりかわコーデ
フリル×フリルで甘さたっぷりなコーデ。モノトーンだから甘みコーデ初心者さんでも挑戦しやすいのがうれしいポイント♡
Cordinate 黒オフショルでつくるレイヤードコーデ
大胆な肩見せと袖のボリュームのバランスが絶妙なコーデ。デニムとあわせることで気取りすぎずカジュアルダウンできる！
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来