ビジネスマンをはじめ幅広い知的読者層に向け、新潮社が人文・ノンフィクション系のサブスクリプション（定額制）サービスを始めることが分かった。オンライン上で週刊新潮や新書、選書、オリジナル記事などが読める。週刊誌の部数が落ち込む中、同社は「出版社がジャーナリズムやノンフィクションを届ける新たな形を探りたい」としている。新サービスは今月１８日に開始する。月額２４００円（税込み）、年額２万４０００円（