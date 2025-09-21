北海道日本ハムファイターズは大谷翔平が所属した2016年、10年ぶりに日本シリーズ優勝を果たした。日ハムが日本一の栄冠に輝くまでの軌跡をノンフィクション作家の鈴木忠平氏が描く。パ・リーグ優勝がかかった西武戦の直前、栗山英樹監督への怒りを大谷はあらわにしていた。一体なぜ--。

【画像】大谷翔平の"怒り"を伝えられた栗山英樹監督は"笑み"を浮かべたという。その真意とは

「全試合出るつもりでいます」

優勝へのマジックナンバー「6」が点灯した福岡の夜、ベンチ裏の通路で記者たちに囲まれた大谷は言った。

「残り試合も少ないですし、自分としては全試合出るつもりでいます。あとは監督の判断にお任せします」



大谷翔平は「全試合出るつもりでいます」と記者たちに宣言していたが… ©文藝春秋

最大のヤマ場を乗り越えたチームはもう止まることなく、ゴールテープを切るだけだった。逆転ドラマは完結を待つのみだと誰もが思っていた。だが、栗山の頭の中に声を響かせたという「神様」はなお、形あるものとしての結末を見せてはくれなかった。

マジックがついた途端に打線が重たく湿り始める。得点を奪えない。もどかしい敗戦と、福岡から続く日本を縦断するような連戦の疲労がスパートの足を鈍らせる。足踏みをしているうちに、シーズンの残り試合は少なくなっていった。

夏の名残りを感じさせる暑さとなった9月27日、ファイターズは大阪から埼玉へと北上していた。世の中がいつも通りに動いている平日の昼間に移動し、西武ドームでナイトゲームを戦う。マジックは「1」まで減っていたものの、残りは3試合しかなかった。西武ライオンズと2試合を戦った後は、札幌ドームに戻って千葉ロッテマリーンズとの最終戦が待っている。その間、ホークスはおそらく負けないだろう。だから、3試合のうちの一つを絶対に勝たなければならない。最後の一歩をどう踏み出すか。迫るリミットが指揮官に問い掛けていた。栗山は最悪のシナリオも頭に置きながら、考え続けていた。

スタメンから外された大谷翔平の怒り

所沢へ移動の車中でのことだ。マネージャーの岸七百樹が栗山に囁いた。

「監督、翔平が僕にめちゃくちゃ怒ってくるんですよ。『岸さんがちゃんと伝えてくれないから、監督が僕を使ってくれないじゃないですか』って」

指揮官は思わず笑みを浮かべた。大谷がそう言ってくることは予想していたからだ。

栗山は、この日のスターティングメンバーから大谷を外していた。登板翌日だったわけではない。普段ならば、彼は打線の中核を担うべきゲームだったがあえて外した。ベンチが止めなければ、毎日でもグラウンドに立とうとする大谷が、優勝をかけたゲームにスタートから出られないことをもどかしく感じるのも当然のことだった。

栗山は岸に言った。

「怒らせておけばいい」

午後6時、勝てばリーグ制覇となるライオンズ戦が始まった。決めなければならないという重圧は色濃くチームを覆っていて、それが伝染したかのように、先発マウンドを任された吉川光夫の表情も強張っていた。28歳のサウスポーは先頭打者にいきなりデッドボールをぶつけると、手元を狂わせたまま続く二番バッターにストレートを投じた。捕手の構えたミットと逆のコースへ吸い込まれた白球は、快音とともに左翼スタンドに消えていった。

栗山はベンチで腕組みをしたまま打球の行方を見つめていた。相手の先発投手がライオンズのエース岸孝之であることを考えれば、あまりに重い2失点だった。嫌な予感の通り、ゲームはビハインドのまま進んだ。アウトカウントだけが増えていく。大谷を欠いた打線は沈黙し、スコアボードに重苦しいゼロが並んでいく。栗山はそれでも動かず、ベンチでじっと耐えていた。そんな指揮官のもとへ、マネージャーの岸が再び歩み寄ってきた。

「翔平がベンチ裏でガンガン振ってるんですが」

自分を打席に立たせてくれと、大谷は言っていた。おそらくマネージャーもそれを分かった上で、進言の意味も込めて伝えにきている。チーム全体が、この状況を打破するために彼を求めていた。

だが、栗山は動かなかった。

「いいから振らせておいてくれ」

指揮官がようやく彼をピンチヒッターに送ったのは、3点目を奪われた後の7回表であった。

