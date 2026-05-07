敵地アストロズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地アストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。26打席ぶりの安打を放つなど4打数2安打1打点だった。チームも12-2で勝利したが、ファンからは悲鳴も上がった。大谷は3回の第2打席に右翼線への二塁打を放ち、26打席ぶりとなる安打。5回にも左前適時打とし、4打数2安打1打点で勝利に貢献した。大谷は前日、先発マウンドに上がって7回2失点と好投しなが