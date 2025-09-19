ÂçºåËüÇî¤òÁö¤ëŽ¢Ãæ¹ñÀ½EV¥Ð¥¹Ž£¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¡Ä½ñÎà¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¿³ºº¤ÇŽ¢Êä½õ¶âÅ·¹ñŽ£¤È¤¤¤¦EV¥Ð¥¹¶È³¦¤Î°Ç
¢£ËüÇîÍè¾ì¼Ô¤Î¡ÖÂ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëe Mover
ÊÄ²ñ¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ÊÄËë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÊ¿Æü¤âÂçº®»¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤Î³°¼þÏ©¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥¹¡Öe Mover¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´¼ÖÎ¾¤¬ÅÅµ¤¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëEV¥Ð¥¹¤Ç¤ª¤è¤½3¡Á5Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1²óÍøÍÑ¡Ê400±ß¡Ë¤È1Æü¾è¤êÊüÂê¡Ê1000±ß¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢e Mover¤Ë¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤â¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Îe Mover¤È¤ÏÁö¤ë¥³¡¼¥¹¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌµ¿Í±¿Å¾¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯4·î¤ÎËüÇî³«Ëë°ÊÍè¡¢¤³¤Îe Mover¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¼Ö´Þ¤áÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÌ¶å½£¤Î´ë¶È¤¬150Âæ¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤ËÇ¼Æþ
¤³¤ì¤é¤ÎEV¥Ð¥¹¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¡¢°Ò驰腾µ¥¼Ö¡ÊÊ¡·úWISDOM¡Ë¡¢Æîµþ¹±Å·领锐µ¥¼ÖÍ¸Â¸ø»Ê¡ÊKINWIN¡¿YANCHENG¡Ë¡¢°¦ÃæÏÂµ¥¼Ö¡ÊVAMO¡Ë¤Î3¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¤«¤Þ¤¨¤ëEV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦º´Æ£ÍµÇ·¡¢°Ê²¼EVM-J¡Ë¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬Í¢Æþ¤·¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï2019Ç¯4·î1Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤EV¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤Îº´Æ£»á¤ÏÆ±¤¸¤¯ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Î¥½¥Õ¥È¥¨¥Ê¥¸¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥º¤ÇºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤äÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Âà¿¦¤Î¸å¤ËEVM-J¤òÀßÎ©¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢EVM-JÉû¼ÒÄ¹¤Î³Ñ±Ñ¿®»á¤â¥½¥Õ¥È¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£2019Ç¯2·î¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢EVM-J¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EVM-J¤¬ËüÇî¤Ë100Âæ¤ÎEV¥Ð¥¹¤òÇ¼Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯6·î15Æü¡£EV´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤ÏÅöÁ³¡¢Æ±¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤ÈËÌ¶å½£¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¼Æþ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯ÀßÎ©´Ö¤â¤Ê¤¤EV¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êËüÇî¤Ç100Âæ¤â¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹¤òÇ¼Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¡¢Èó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤â1¼ÒÆÈÀê¤Ç100Âæ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸½ºß150Âæ¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå»ÔÆâ¤òÁö¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¤â2025Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÆ±¤¸Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºå¥á¥È¥í¡¦Âçºå»Ô¸òÄÌ¶É¡Ë¤Ë40Âæ¤¬Ç¼Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¤Ï9·î1Æü¡¢Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¤ÇÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ÇÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢²óÁ÷Ãæ¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Î¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Æ¥»¥ó¥µ¡¼¥«¥á¥é¤¬Ã¦Íî
EVM-J¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¥Ð¥¹¤Ï¡¢ÂçºåËüÇî¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ï¤º¤«2Ç¯´Ö¤Ç300Âæ¶¯¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹¤òÇ¼¼Ö¤·¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é¹ØÆþ»ö¶È¼Ô¤ËEV¥Ð¥¹¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¼Æþ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÁá¤¹¤®¤ëÇ¼¼Ö¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Ë4ÂæÇ¼Æþ¤µ¤ì¤¿EV¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤À¡£EVM-J¤¬È¯É½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¹ñÆâ½é¤ÎEV¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¡×¤È¤·¤Æ»ÔÎ©ÃÞ¸åÆî¾®³Ø¹»¤Çº£Ç¯4·î¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢4Âæ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¨À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¡ÖÊ¡²¬¡¦ÃÞ¸å»Ô¤ÎEV¥Ð¥¹¤Þ¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤Ç»ÈÍÑÄä»ß¡¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹4Âæ¡¢Æ³Æþ2½µ´ÖÁê¼¡¤°¸íºîÆ°¡×¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡Ë
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤ó¤Êµ»½ÑÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦À©¸æ·ÏÅý¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
¡¦»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÌÄ¤êÂ³¤±¤ë
¡¦ÅÅÃÓ´ØÏ¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿¿ô
¡¦¶îÆ°·ÏÉôÉÊ¤ÎÂ»½ý¤äÍÏÀÜÉÔÎÉ¤¬ÉÑÈ¯
¡¦Áö¹ÔÃæ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤ÉÂç·¿¼ÖÎ¾¤Î¥¨¥¢¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¡Ë¤¬Ã¦Íî
Ãæ¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤¬¤Ï¤¬¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥«¥á¥é¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥µ¡¼¥«¥á¥é¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¤éÅöÁ³¡¢¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¶²¤í¤·¤¤¡£
¢£¹ñ¸òÁê¤¬¡ÖÁ´¼ÖÎ¾¤ÎÁíÅÀ¸¡¡×¤ò»Ø¼¨
ËüÇîÍè¾ì¼Ô¤òÁ÷·Þ¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤â¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤À¡£ËüÇî³«Ëë¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤4·î28Æü¤Ë¡¢²óÁ÷Ãæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢¸½ºß¤â¼«Æ°±¿Å¾¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
EVM-J¤Ï6·î¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë ¼«Æ°±¿Å¾¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEV¥Ð¥¹¼ÖÎ¾Â¦¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢7·î21Æü¤Ë¤ÏµÒ¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î±ïÀÐ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÀ¤³¦¤ËÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¼¨¤¹ÉñÂæ¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ö¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦Å¸¼¨¡×¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤âÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£ÃæÌîÍÎ¾»¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ï9·î5Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢EVM-J¤Î¥Ð¥¹¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾Ää»ß¡¢¥É¥¢¤Î³«ÊÄÉÔÎÉ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇîÍÑ°Ê³°¤Î¼ÖÎ¾¤â´Þ¤á¤¿¼ÖÎ¾Á´ÈÌ¤ÎÁíÅÀ¸¡¤È¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÊó¹ð¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ëÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ò´Þ¤àÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤âµá¤á¤¿¡£
¢£Í¢ÆþEV¤Î¿³ºº¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¡Ö´Ë¤¤¡×
Ãæ¹ñ¤ä²¤½£¤ÎEV¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢EVM-J¤¬°·¤¦ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤È°ã¤Ã¤ÆÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤EV¤Ï¡¢Âç·¿¥Ð¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÉÊ¤ò´ó¤»½¸¤á¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¿·¤·¤¤EV¥Ð¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬EV¤äFCEV¡Ê¿åÁÇ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ê¤É¤ÎÄã¸ø³²¼Ö¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¿³ºº¤¬´Ë¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤ÏÉ¬¿Ü¤ÎÇÓ¥¬¥¹¥Æ¥¹¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬Åö¤Ë¸«ÍÍ¸«¿¿»÷¤ÇEV¥Ð¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤ÏºÇÄã¸Â¡¢Ëþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£Æ±¤¸Ãæ¹ñÀ½¤ÎÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¤â¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÈEV¥Ð¥¹¤È¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼èÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢EVM-J¤ÎEV¥Ð¥¹¤ò¡Ö»îºî¼Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î´°À®ÅÙ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¢£¡Ö¹ñÆâ½é¤ÎEV¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¡×¤â»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë
EVM-J¤Î¥Ð¥¹¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢É®¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñÀ½Â¤¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¹ñÆâÀ½Â¤¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤º¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£EVM-J¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤ÇºÇ½ªÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬°·¤¦EV¥Ð¥¹¤Ï¡Ö¹ñ»º¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö100²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¹©¾ì¤Ç¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇ½ª¤Î¤³¤Þ¤´¤Þ¤È¤·¤¿²ÍÁõ¡Ê¾è¹ß¥Ü¥¿¥ó¤ä¹ÔÀèÉ½¼¨¡¢ÎÁ¶âÈ¢¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡Ë¤À¤±¤È¤Î¤³¤È¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¡¢EVM-J¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËüÇîÍÑ¤ÎEV¥Ð¥¹150Âæ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤ÇºÇ½ªÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¸úÎ¨¤¬°¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ð¥¹¤Î²ÍÁõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
EVM-J¹Êó¤Ë¡ÖºÇ½ªÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÁíÅÀ¸¡¤ÇÂ¿Ë»¤Ë¤Ä¤²óÅú¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¹ñÀ½¤Ç¤â¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤È¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãæ¹ñÀ½EV¥Ð¥¹¤Ç¤¢¤ëBYD¤È¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤«¤é¤·¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£°ÂÁ´°Â¿´¤ò½Å»ë¤·¤¿BYD¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê
BYDÀ½EV¥Ð¥¹¤¬ºÇ½é¤ËÆüËÜ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢2015Ç¯2·î¤«¤é5Âæ¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£10Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó500Âæ¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÉÊ¼Á¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ï¤³¤¦É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿BYD¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ø¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤Ø¤Î°Õ¼±¤«¤é¤·¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤ÎÀÇ½¡¢°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍ×·ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÁÇÄ¾¤ËÍ¼±¼Ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¤¬Â¿¾¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê²¤½£À½¤ÎÉôÉÊ¤Ë¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ê¤É¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ä²þÁ±Í×Ë¾¤ËÀ¿°Õ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£»ÈÍÑÄä»ßÃæ¤Î4Âæ¤Ë7000Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â
ºÇ¸å¤ËÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿È¯¤¹¤ëEV¥Ð¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿³Û¤ÎÊä½õ¶â¤¬½ñÎàÄó½Ð¤À¤±¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤ë»ö¶È¤Ç¡Ö¾¦ÍÑ¼ÖÅù¤ÎÅÅÆ°²½Â¥¿Ê»ö¶È¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÏ¢·È»ö¶È¡Ë¡×¤Ê¤ëÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥Ð¥¹¤È¤Î²Á³Êº¹³Û¤Î3Ê¬¤Î2¡¢EV¥Ð¥¹ËÜÂÎ²Á³Ê¤Î4Ê¬¤Î1Åù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÊ¼Á¡ÊÅÅÈñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¡Ë¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Æ¼Ö¼ï¤´¤È¤Ë´ð½à³Û¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
EVM-J¤Î¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â´ð½à³Û¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿ÞÉ½1¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÀè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¡¢ÃÞ¸å»Ô¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤¿EV¥Ð¥¹¡ÊYANCHENG V8-Micro Bus 6.99m¹â¾²»ÅÍÍ¡Ë¤ÎÊä½õ¶â´ð½à³Û¤Ï1797Ëü2000±ß¤Ç¤¢¤ë¡£4Âæ¤Ê¤Î¤Ç·×7188Ëü8000±ß¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¶åÅÅ¤Ç¤ó¤¥Ð¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯·Á¼°¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Êä½õ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤ÎÉçÍÖ¥ª¡¼¥È¥ê¡¼¥¹¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Êä½õ¶â¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¼Ö¿³ºº¤Ï¤Ê¤·
¤³¤ÎÊä½õ¶â¤Î¿³ººÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ä¶¾Ê¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¤ÏÉ¬Í×½ñÎà¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÅÈñ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÇ½¤ÎÎÉ¤µ¤¬Êä½õ¶â³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ö¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Î¿³ºº¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥«¥¿¥í¥°¿ôÃÍ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
EV¤Î¹ØÆþÊä½õ¶â¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ä¾®·¿¾¦ÍÑ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëCEV¡Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼ÖÆ³ÆþÂ¥¿Ê¡ËÊä½õ¶â¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢CEVÊä½õ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢¶â³Û¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤ÏÅÅÈñ¤Î¼ÂÂ¬¤ò¤Ï¤¸¤áÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿³ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼Ö¤òJARI¤Ê¤É¤Î¿³ººµ¡´Ø¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Áö¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ä½¼ÅÅ¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¸·¤·¤¤»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÊä½õ¶â¤Î³Û¤¬·è¤Þ¤ë¡£
°ìÊý¡¢EV¥Ð¥¹¤Ï½ñÎà¿³ºº¤À¤±¤Ç¼ÖÂÎËÜÂÎ¤ò»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨±¿ÍÑÅÓÃæ¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ÈÍÑÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Êä½õ¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¢£¸ø¶¦¤Î¾è¤êÊª¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©
¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëBYD¤ÎEV¥Ð¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â´ð½à³Û¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢EVM-J°·¤¤¤Î¥Ð¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤ÎÊä½õ¶â¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢EVM-J¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
º£¸å¤Ï¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬EVM-J¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖEV¸å¿Ê¹ñ¡×¤ÎÆüËÜ¤ÏÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹¤ÎÀÇ½¤äÉÊ¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿³ºº¤ò¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ï·¼ãÃË½÷¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢Ç¥ÉØ¤âÆýÍÄ»ù¤â¾è¤ë¸ø¶¦¤Î¾è¤êÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¿³ºº¤ä´ÉÍý¤¬´í¸±¤Ê¤Û¤É´Å¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
²ÃÆ£ µ×Èþ»Ò¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¯¤ß¤³¡Ë
¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¿ÀÆàÀî¥È¥è¥¿¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÇ¼¼Ö°ú¤¼è¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢Â´¶È¸å¤ÏÆü´©¼«Æ°¼Ö¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£95Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£2000Ç¯¤Ë¼«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÇ¥ÉØ¤Î¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤Î³èÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç2008Ç¯11·î¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µÂ§¡×¡Ê¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¹ð¼¨¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¶µÂ§¤¬²þÄû¤µ¤ì¤¿¡£°é»ù»¨»ï¤ä¼«Æ°¼Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¢TV¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÇÈá¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÅðÆñ¡¦º¾µ½¡¦²£ÎÎ¡¦¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤ÉÊªÁû¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¼¹É®¤¬¶áÇ¯¤ÏµÞÁýÃæ¡£¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤Ï27ËükmÁö¹Ô¡¢1998Ç¯ÅÐÏ¿¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª916¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡£
----------
¡Ê¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ²ÃÆ£ µ×Èþ»Ò¡Ë