¡Ö¥Ý¥±¥â¥óZA Switch2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×ÃêÁªÈÎÇä¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤Æ³«»Ï¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï9·î24Æü13»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ï¡¢¤¢¤ß¤¢¤ßÄÌÈÎËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÃêÁªÍ½ÌóÈÎÇä¤ò9·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï9·î24Æü13»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡±þÊç¾ò·ï¤Ï¤¢¤ß¤¢¤ßÄÌÈÎËÜÅ¹¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢¤¢¤ß¤¢¤ßËÜÅ¹¤Ç¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡×¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë ¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É ¥»¥Ã¥È¡×¤Î¹ØÆþÍúÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¹ØÆÉÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤¢¤ß¤¢¤ßÄÌÈÎËÜÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯9·î19Æü～2025Ç¯9·î18Æü¤Î´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤êºÑ¤ß¾¦ÉÊ¤Î¹ç·×¶â³Û¤¬20,000±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¿Í¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅöÁªÈ¯É½¤Ï9·î25Æü¡£ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¥áー¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÈ¯ÇäÆü¤è¤ê¸å¤Ë¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¤¢¤ß¤¢¤ßÄÌÈÎËÜÅ¹¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×ÃêÁªÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¥Úー¥¸
☑Nintendo Switch 2(ÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ) Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È
ÃêÁªÍ½ÌóÈÎÇä¤¬·èÄê❕️
±þÊç´ü´Ö▶9/19(¶â) ～ 9/24(¿å)13:59
ÅöÁªÈ¯É½▶9/25(ÌÚ)
