ドル円、クロス円が堅調 米連続利下げの可能性高く欧州株など堅調＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円売りの動きが広がっている。米ＦＯＭＣを通過して年内あと２回の利下げが示唆されており、株式市場にとっては連続利下げが好感されているようだ。欧州株や米株先物・時間外取引が堅調に推移している。



リスク選好的なムードが広がるなかで、ドル円は147円台前半で底堅く推移している。ユーロ円やポンド円などのクロス円が高値を伸ばしている。ユーロ円は174.39レベル、ポンド円は201.06レベルに高値を更新。



ユーロドルやポンドドルはロンドン朝方までの下げを戻して高値を伸ばす動き。ユーロドルは1.1781レベルを安値に1.1839レベルに高値を更新。ポンドドルは1.3586レベルを安値に、高値を1.3642レベルに更新している。



USD/JPY 147.39 EUR/JPY 174.38 GBP/JPY 201.05

