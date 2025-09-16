J2は第29節が9月13日、14日、15日に各地で行われた

J2リーグ第29節が9月13日、14日、15日に各地で行われた。

V・ファーレン長崎がRB大宮アルディージャとの上位対決を制し、1位の水戸ホーリーホックが引き分けたため勝ち点で並んだ。

6位のベガルタ仙台とアウェーで対戦した首位の水戸は、前半にU-20日本代表FW齋藤俊輔のゴールで先制するも、後半に追い付かれて1-1のドロー決着。好調の長崎はアウェーで大宮相手に2-1で競り勝ち、5連勝&11試合負けなしで2位に浮上した。一方で、大宮は直近の2連敗でJ1昇格プレーオフ圏外の7位まで順位を落とした。

レノファ山口のホームに乗り込んだジェフユナイテッド千葉にも首位に並ぶチャンスがあったが、1-1で迎えたラストプレーで失点し1-2で敗戦。ホームでFC今治に勝利したジュビロ磐田が勝ち点を伸ばした。

15日に1試合のみ行われた試合では、昇格争いをする徳島ヴォルティスがアウェーで下位に低迷するロアッソ熊本に手痛い1敗を喫した。他にも、プレーオフ圏内を目指す北海道コンサドーレ札幌は2人の退場者を出してしまい、いわきFCに1-5で大敗。11位のいわきが10位札幌との差を「1」に縮めた。

自動昇格圏の1位と2位が同勝ち点、3位まで3差、さらに8位までが8差に詰まっており、SNSでは「今年は過去最高レベルにカオスな昇格争いですね」「自動昇格が混沌として来た」「J1より緊張感伝わる」「いやはや大混戦」「首の皮1枚繋がった」「J2優勝&昇格争いも面白すぎる」などコメントが寄せられ、白熱するJ2の昇格争いが注目集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）