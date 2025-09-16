米外為市場サマリー：低調なＮＹ連銀製造業景気指数を受け一時１４７円２０銭台に軟化 米外為市場サマリー：低調なＮＹ連銀製造業景気指数を受け一時１４７円２０銭台に軟化

１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４０銭前後と前週末と比べて３０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７３円３７銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。



１６～１７日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げが確実視されるなか、トランプ米大統領が１４日に記者団に対して「大幅な利下げがあると思う」と述べたこともあってドル売りが先行。ニューヨーク連銀が１５日に発表した製造業景気指数がマイナス８．７（前月はプラス１１．９）に悪化したことも影響し、ドル円相場は一時１４７円２３銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったが、米長期金利の低下が重荷となり戻りは限定的だった。一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のシュナーベル専務理事が「インフレリスクが上振れしている現状では、金利を現行水準に据え置く必要がある」との見解を示したことなどを背景に、ユーロが対ドルや対円で堅調に推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７６１ドル前後と前週末に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS