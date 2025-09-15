Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬³å¡ª¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÏÄ¶´í¸±¡Ä¡×´ÝÅê¤²¤È°ÜÇ¤¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Êº¹
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÏÄ¶´í¸±¡ÄÉô²¼¤Î°éÀ®¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»×¹Í¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Éô²¼°éÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÜÇ¤¤Îµ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¤Î¶¶ËÜÂóÌé»á¤Ë¤è¤ë¡ØÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤é°ìÈÖºÇ½é¤ËÆÉ¤àËÜ¡Ù¤À¡£Æ±½ñ¤ÏAmazon¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¿û¸¶»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜ¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¥êー¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¡Ö°ÜÇ¤¡×¤ò¿ø¤¨¤ë¡£
¼çÄ¥¤ÏÄËÎõ¤À¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Û¤É¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ÜÇ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÁÈ¿¥¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤òÁýÉý¤Ç¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¿Ë¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬¡Ö°ÜÇ¤¤ÈÊüÇ¤¤Î°ã¤¤¡×¤À¡£´ÝÅê¤²¤ÏÀÕÇ¤Êü´þ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÇ¤¤ÏÈ½ÃÇ´ð½à¤ä´ÑÅÀ¡¢¥¹¥¥ë¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿»þ¤Ë¶á¤¤À®²Ì――¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9³ä――¤òÉô²¼¤ËºÆ¸½¤µ¤»¤ë±Ä¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Î¡ÖÇ¤¤»¤ÆÇ¤¤»¤º¡×¤ÏÅ¯³Ø¤ÎÅÚÂæ¤À¡£ÂçÃÀ¤ËÇ¤¤»¡¢Ç¤¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»ØÆ³¤È½õ¸À¤òº¹¤·¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤º¤Ë¡ÖÇ¤¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£
Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÀß·×¤âÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¤¡£8ÂÐ2¤ÎË¡Â§¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾å°Ì2³ä¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï°ÜÇ¤¤¹¤ë¡£4¾Ý¸Â¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè1¾Ý¸Â¡Ê½ÅÍ×¤«¤Ä¶ÛµÞ¡Ë¤ÈÂè3¾Ý¸Â¤Ï°ÜÇ¤¤ÎÂÐ¾Ý¡¢Âè2¾Ý¸Â¡Ê½ÅÍ×¤À¤¬¶ÛµÞ¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹¤²¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ÇÂè1¾Ý¸Â¤òÁé¤»¤µ¤»¤ë¡£Í½ËÉ»õ²Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÛµÞ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤»Å³Ý¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤¬´ÉÍý¿¦¤Î»Å»ö¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â°ÜÇ¤¤¬»ß¤Þ¤ëÍýÍ³¤Ï3¤Ä¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¡×¡ÖÉô²¼¤òÌµÇ½°·¤¤¤¹¤ë¡×¡Ö¸ÜµÒ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¤À¤¬»þ´Ö¼´¤ò1Ç¯¡¢3Ç¯¡¢5Ç¯¤Ë¿¤Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Åú¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢3Ç¯¸å¤âÆ±¤¸Ë»¤·¤µ¤ÈÆ±¤¸¸Â³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò°÷¤ÎÎÏÎÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó120¡ó¤ÎÆñÅÙ――¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È¥¾ー¥ó――¤Ç»Å»ö¤òÅÏ¤·¡¢ÇØ¿¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤ÇÁÈ¿¥¤ÎÃÏÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î¸ÀÍÕ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¡¢¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¡¢¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¡¢Ë«¤á¤Æ¤ä¤é¤Í¤Ð¿Í¤ÏÆ°¤«¤º¡×¡£¾µÇ§¤Ï´Å¤ä¤«¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÆ¸½À¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÇ³ÎÁ¤À¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂÌ³¤Î´ª½ê¤¬¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢Éô²¼¤òÊú¤¨¤ë´ÉÍý¿¦¤ä¥Áー¥à¥êー¥Àー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤À¡£°ÜÇ¤¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Î»þ´Ö¤òÌ¤Íè¤ÎÀïÎ¬¤ËÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ã»´ü¸úÎ¨¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂÌ³¤Î´ª½ê¤¬¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢Éô²¼¤òÊú¤¨¤ë´ÉÍý¿¦¤ä¥Áー¥à¥êー¥Àー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤À¡£°ÜÇ¤¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Î»þ´Ö¤òÌ¤Íè¤ÎÀïÎ¬¤ËÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ã»´ü¸úÎ¨¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
