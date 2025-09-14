トレカ店、店員のミスで「45万8000円のカードを4万5800円で販売」→購入者に“差額請求ポスト”で炎上！ 店側のミスでも「支払う義務」はあるの？

黙っていると詐欺になる可能性も

実際の商品よりも安い金額を請求された場合、客が気付いていながら黙って精算を終えると詐欺になる可能性があります。詐欺罪は、相手をだましたり勘違いをさせたりして金銭などの利益を得たりすることで成立するので、店側が実際の金額よりも安く請求していることに気付いているにもかかわらず黙っていると、不作為に相手をだましていることになる可能性があるのです。



残りの金額を支払うのがおすすめだが、状況による

約40万円の商品が約4万円で請求されていたのであれば、レジでの打ち間違いが想定されます。店側がミスをしていることに客が気付いておらず、そのまま会計が終わってしまったと考えられますが、たとえミスとはいえ支払った代金が本来請求されるべき金額よりも少なかったのであれば、後日足りないお金を支払うべきでしょう。

しかし、本来40万円の商品を、店側の間違いであっても客側に「4万円で良いです」などと購入前に話していたのであれば、残りの金額を支払わなくても良い可能性があります。これは、お店が提示した金額に客が納得し、売買契約が完了したと考えられるからです。セールで買った服が、後日「やっぱりセールじゃなかったから定価分を支払って」と言われるのはなんだか納得できないですよね。

問題となった商品は、価格の変動が激しいカードです。価格の交渉ができる販売店もあるので、店側の主張だけでは、店員のミスを知りながら客が黙っていたのか、店側との交渉で安くなったと思って客が商品を購入したのか判断できません。



炎上してしまったのは請求ミスをしたからではない

Xでの投稿が問題となったのは、店のミスで40万円の商品が4万円で販売してしまったというところではありません。意見を述べている人の多くが、客が故意に支払いをしなかったような言い回しや、明日までに振り込むまたは店に支払いに来てほしいと期限が短いことについてでした。投稿では、ほかのカードショップに該当のカードを買い取りしないように呼び掛ける文章もあったことから、「お店のミスなのに高圧的な文章なのはどうなの？」「謝罪がないのはどうして？」という意見が殺到したのです。

本来40万円の商品がミスで4万円になってしまったのですから、お店も相当焦っているのでしょう。そのため、今回は一方的に客を責めるような声かけをしてしまい、炎上してしまいました。XなどのSNSはさまざまな人が見ているので、思いやりをもった投稿を心がけるべきだったのではないでしょうか。



気付いたときにお店に連絡するのがおすすめ

お店のミスにより本来よりも安い金額を請求された場合、気付いた時点でお店に連絡をして残りの金額を支払うことがおすすめです。店がミスをしていることに気付きながら黙っていると、詐欺罪になる可能性があるので注意しましょう。

しかし、お店が「4万円で良い」など価格を提示したうえで支払いを済ませているのであれば、売買契約が完了しているので、店が差額を請求するのは難しい場合があります。

Xの投稿では詳細は不明ですが、お店と客どちらも納得できる結末になっていることを願っています。



