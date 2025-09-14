「すごいのキタ！」「結構距離ある」G大阪MF、２戦連続退場後の圧巻ゴラッソ！ 豪快ミドルの移籍後初弾に脚光「サポの信頼を完全に取り戻した」
ガンバ大阪は９月13日、J１第29節で浦和レッズとホームで対戦。１−０で勝ち切り、３連勝を飾った。
チームを勝利に導いた決勝弾は、安部柊斗の右足から生まれた。終盤の85分、テンポの良いつなぎから、ペナルティエリア手前右で味方の落としに27歳MFが反応。ワントラップから放った豪快なミドルは鋭い軌道で飛び、ゴール右下に突き刺さった。
今年５月末にチームに加入した安部は、これが移籍後初ゴール。インパクト十分の一撃に、SNS上でファンからは以下のような声が上がった。
「すげーーーー！」
「キャノン砲！」
「劇的スーパーゴール」
「すごいのキタ！」
「これはエグい。ゴラッソ認定です」
「俺の万博はやっぱりこっちだった」
「映像で見たら結構距離あるな笑」
「2022の鹿島対FC東京の時のゴールとそっくりだ」
「サポの信頼を完全に取り戻した」
「ここでレッドの帳尻合わせてくるの熱い」
安部は今季ここまで、公式戦２試合連続で退場処分を受け、計４試合で出場停止に。その悔しさを晴らす圧巻のゴラッソだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鋭い軌道でゴールに突き刺さる！ガンバ安部柊斗の劇的弾！
チームを勝利に導いた決勝弾は、安部柊斗の右足から生まれた。終盤の85分、テンポの良いつなぎから、ペナルティエリア手前右で味方の落としに27歳MFが反応。ワントラップから放った豪快なミドルは鋭い軌道で飛び、ゴール右下に突き刺さった。
今年５月末にチームに加入した安部は、これが移籍後初ゴール。インパクト十分の一撃に、SNS上でファンからは以下のような声が上がった。
「キャノン砲！」
「劇的スーパーゴール」
「すごいのキタ！」
「これはエグい。ゴラッソ認定です」
「俺の万博はやっぱりこっちだった」
「映像で見たら結構距離あるな笑」
「2022の鹿島対FC東京の時のゴールとそっくりだ」
「サポの信頼を完全に取り戻した」
「ここでレッドの帳尻合わせてくるの熱い」
安部は今季ここまで、公式戦２試合連続で退場処分を受け、計４試合で出場停止に。その悔しさを晴らす圧巻のゴラッソだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鋭い軌道でゴールに突き刺さる！ガンバ安部柊斗の劇的弾！