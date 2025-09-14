²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤¬¥ß¥Ã¥Õ¥£°ì¿§¤Ë¡ª¿´¤È¤¤á¤¯¡ÖÊõÃµ¤·¡×ÂÎ¸³ ÃÂÀ¸70¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è 11·î4Æü¤Þ¤Ç
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡ßDick Bruna TABLE in YOKOHAMA Bay Area¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä´Ñ¸÷Á¥¤Ê¤É¤¬¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËºÌ¤é¤ì¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¼þÍ··¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î13Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤Ç¡£²£ÉÍ¤Î³¹¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿´¤È¤¤á¤¯¡ÈÊõÃµ¤·¡ÉÂÎ¸³
»²²Ã»ÜÀß¤ÏDick Bruna TABLE ²£ÉÍ¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡¢Y Cruise¡¢¤½¤´¤¦Èþ½Ñ´Û¡£¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¤ÎÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¤ÏÍÎÁ¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¤½¤´¤¦Èþ½Ñ´Û¤Ç¡ÖÃÂÀ¸70¼þÇ¯µÇ° ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼Å¸¡×¤ò³«ºÅ¡£³Æ½ê¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡ÈÊõÃµ¤·¡É¤Î¤è¤¦¤Ë³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡©
²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¹¥¯¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ä¤ª³¨ÉÁ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹â¤µ91¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï4³¬²°¾å¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È²á¤´¤¹½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥Ð¥¹¡ÖY Cruise¡×¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¾èÁ¥·ô¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Dick Bruna TABLE ²£ÉÍ¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËJR²£ÉÍ±Ø¹½Æâ¤ÎÂÔ¹ç¹¾ì¡ÖSOUTH COURT¡Ê¥µ¥¦¥¹¥³¡¼¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢10·î17Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡ß¥ê¥¹¥È¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
© Dick Bruna
