´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤É¤³¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
³Ð¤¨¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Î1¤Ä
´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä´Ú¹ñ¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¤É¤³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤è¤¯»È¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¤É¤³¡×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¤É¤³¡©¡§¥ª¥Ç¥£¡©¡Ê어디¡©¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤É¤³¡©¡×¤Ï¡Ö¥ª¥Ç¥£¡©¡Ê어디¡©¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤¤¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ä¸åÇÚ¤Ê¤ÉÌÜ²¼¤Î¿Í¤Ë»È¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤è¤êÃúÇ«¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ª¥Ç¥£¡×¤Î¸å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÉÕ¤±Â¤·¤Þ¤¹¡£
⚫︎¡Ö¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡§¥ª¥Ç¥£¥¤¥à¥Ë¥Ã¥«¡©¡Ê어디입니까?¡Ë
⚫︎¡Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡§¥ª¥Ç¥£¥¨ ¥¤¥Ã¥¹¥à¥Ë¥Ã¥«¡©¡Ê어디에 있습니까?¡Ë
¢¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥ª¥Ç¥£¥¨¥è¡©¡Ê어디예요?¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡Ö¥ª¥Ç¥£¥¨¥è¡©¡Ê어디예요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¡Ö¥ª¥Ç¥£¥¤¥à¥Ë¥Ã¥«¡©¡×¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤âOK¡£
Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ç¥£¥¨¥è¡©¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð
⚫︎¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡§¥Õ¥¡¥¸¥ã¥ó¥·¥ë¥ó ¥ª¥Ç¥£¥¨¥è¡©¡Ê화장실은 어디예요?¡Ë
⚫︎¡Ö¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡§¥¤ ¥«¥²¥Ì¥ó ¥ª¥Ç¥£¥¨¥è¡©¡Ê이 가게는 어디예요?¡Ë
¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
£¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡§¥ª¥Ç¥£¥¨ ¥¤¥Ã¥½¥è¡©¡Ê어디에 있어요?¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡Ö¥ª¥Ç¥£¥¨ ¥¤¥Ã¥½¥è¡©¡Ê어디에 있어요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¡Ö¥ª¥Ç¥£¥¨ ¥¤¥Ã¥¹¥à¥Ë¥Ã¥«¡©¡×¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ª¥Ç¥£¥¨ ¥¤¥Ã¥½¥è¡©¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð
⚫︎¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡§¥«¥Ú¥Ì¥ó ¥ª¥Ç¥£¥¨ ¥¤¥Ã¥½¥è¡©¡Ê카페는 어디에 있어요?¡Ë
⚫︎¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡§¥Ô¥ç¥Ë¥¸¥ç¥à¥ó ¥ª¥Ç¥£¥¨ ¥¤¥Ã¥½¥è¡©¡Ê편의점은 어디에 있어요?¡Ë
¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¤É¤³¡×¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ì½ê¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤Æ¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¤Ë¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë