µþ²¦¥Ð¥¹¡¢¿·½É¡¦½ÂÃ«¡ÁÀçÂæ¡¦ÀÐ´¬Àþ¤Ë¡Ö2ÀÊ¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¥·¡¼¥È¡×¤òÆ³Æþ
µþ²¦¥Ð¥¹¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¡Ö¿·½É¡¦½ÂÃ«¡ÁÀçÂæ¡¦ÀÐ´¬Àþ¡×¤Ë¡Ö2ÀÊ¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¥·¡¼¥È¡×¤ò10·î16Æü¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÊØ¤Ï¥Ð¥¹¥¿¿·½É¤ò¸áÁ°6»þ40Ê¬È¯¡¢ÀçÂæ±ØÁ°¤ò¸á¸å11»þ59Ê¬È¯¤Î4Îó¥·¡¼¥È¤Îµþ²¦¥Ð¥¹±¿¹ÔÊØ¡£ÎÙ¤ê¹ç¤¦2ÀÊ¤ò°ì¿Í¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ÀìÍÑ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥í¥´Æþ¤ê¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¡¦¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¦¤ª¤·¤Ü¤ê¡¦¼ªÀò¡¦¹ø¤¢¤Æ¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
²Ã»»ÎÁ¶â¤Ï¥Ð¥¹¥¿¿·½ÉÈ¯¤¬1,000±ß¡¢ÀçÂæ±ØÁ°È¯¤¬1,500±ß¡£µÜ¾ë¸òÄÌ±¿¹ÔÊØ¤Ï3ÎóÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Í½Ìó¤Ï¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ð¥¹¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢µþ²¦¹âÂ®¥Ð¥¹Í½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£