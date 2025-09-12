管理栄養士のリノベ食堂さん、ニンニク醤油が香ばしい”豚の風味焼き”レシピを紹介！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
管理栄養士の『リノベ食堂さん』が新たに公開した動画『【定食屋さん風】ニンニク醤油が香ばしい”豚の風味焼き”レシピ/フライパンで作る/簡単/豚肉料理/ポーク/pork/garlic』で、リノベ食堂さんが自宅でも簡単に作れる定食屋風の豚の風味焼きレシピを紹介した。
動画後半、リノベ食堂さんは「油、ハネそうだな。怖いな」と、ニンニク醬油のチャーハンをフライパンで調理する際のハラハラする瞬間やドキドキ感を率直に語った。その上で、「混ぜちゃえ」と、迷いなくチャレンジする姿は多くの視聴者の共感を集めている。
動画では、にんにく醤油を主体とした香ばしいタレで豚肉を炒める定食屋風のレシピを分かりやすく紹介。「簡単な工程だけど、ポイントを押さえれば本格的な味わいになります」と、自信たっぷりに美味しさのコツも披露した。
最後には、「おうちで手軽にできる定食屋さんの味、ぜひ試してみてください！」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。料理初心者にも挑戦しやすい、おいしさと楽しさ満載のレシピ動画となっている。
チャンネル情報
こんにちは。リノベ食堂です。ていねいな暮らしに憧れるフリーランスの管理栄養士です。中古マンションをリノベーションして、自分好みのキッチンを手に入れましたが、ズボラなため「ていねい風」の簡単な手抜き料理レシピやその時の小話、ちょっとした栄養の話などを配信しています。