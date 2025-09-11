スポニチ

　コント日本一を決める「キングオブコント2025」の決勝進出者が11日、発表され昨年準優勝の「ロングコートダディ」、M―1グランプリファイナリスト「トム・ブラウン」ら10組が勝ち進んだ。

　「しずる」は2016年以来9年ぶりの決勝となった。9年ぶりの返り咲きは、20年王者「ジャルジャル」と並び最長ブランクとなる。池田一真（41）は「コントでしゃべりますよ」と大胆に宣言した。純（44）は「優勝を目指せる2本がそろった」と自信をのぞかせた。

　今回は5組が初の決勝進出となった。トム・ブラウンはラストイヤーとなった昨年のM―1以来のビッグタイトルの決勝進出。M―1とキングオブコント両方のファイナリストとなった。

　みちお（40）は「ロングコートダディがどっちもどころか、ダブルインパクトも入れてトリプルファイナリストでかすむので、ちょっとムカついています」とらしさ全開で闘志をたぎらせた。ロングコートダディの兎には、手押し相撲を仕掛けて喉輪で圧倒。“前哨戦”はみちおに軍配が上がった。

　今大会は史上最多の3449組が参加し、18代目王者を争う。決勝は10月11日にTBS系列で放送される。

　決勝進出者は以下の10組。

　しずる（吉本興業）　9年ぶり5回目

　ロングコートダディ（吉本興業）　2年連続4回目

　ファイヤーサンダー（ワタナベエンターテインメント）　3年連続3回目

　うるとらブギーズ（吉本興業）　4年ぶり4回目

　や団（ソニー・ミュージックアーティスツ）　4年連続4回目

　青色1号（太田プロダクション）　初

　ベルナルド（マセキ芸能社）　初

　元祖いちごちゃん（浅井企画）　初

　トム・ブラウン（ケイダッシュステージ）　初

　レインボー（吉本興業）　初