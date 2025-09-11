コント日本一を決める「キングオブコント2025」の決勝進出者が11日、発表され昨年準優勝の「ロングコートダディ」、M―1グランプリファイナリスト「トム・ブラウン」ら10組が勝ち進んだ。

「しずる」は2016年以来9年ぶりの決勝となった。9年ぶりの返り咲きは、20年王者「ジャルジャル」と並び最長ブランクとなる。池田一真（41）は「コントでしゃべりますよ」と大胆に宣言した。純（44）は「優勝を目指せる2本がそろった」と自信をのぞかせた。

今回は5組が初の決勝進出となった。トム・ブラウンはラストイヤーとなった昨年のM―1以来のビッグタイトルの決勝進出。M―1とキングオブコント両方のファイナリストとなった。

みちお（40）は「ロングコートダディがどっちもどころか、ダブルインパクトも入れてトリプルファイナリストでかすむので、ちょっとムカついています」とらしさ全開で闘志をたぎらせた。ロングコートダディの兎には、手押し相撲を仕掛けて喉輪で圧倒。“前哨戦”はみちおに軍配が上がった。

今大会は史上最多の3449組が参加し、18代目王者を争う。決勝は10月11日にTBS系列で放送される。

決勝進出者は以下の10組。

しずる（吉本興業） 9年ぶり5回目

ロングコートダディ（吉本興業） 2年連続4回目

ファイヤーサンダー（ワタナベエンターテインメント） 3年連続3回目

うるとらブギーズ（吉本興業） 4年ぶり4回目

や団（ソニー・ミュージックアーティスツ） 4年連続4回目

青色1号（太田プロダクション） 初

ベルナルド（マセキ芸能社） 初

元祖いちごちゃん（浅井企画） 初

トム・ブラウン（ケイダッシュステージ） 初

レインボー（吉本興業） 初