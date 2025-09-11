お迎えしたワンコのきょうだいを探し始めて2ヶ月後、愛犬そっくりの犬を見つけました。その後の運命としか思えない奇跡的な物語が反響を集めています。感動的な投稿には「素敵な飼い主さん」「LOVEがいっぱい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：施設から引き取った犬→インターネットで『きょうだいを探してみた』結果…２ヶ月後の『奇跡のような展開』】

愛犬のきょうだいを探したい！

TikTokアカウント「eco8507」に投稿されたのは、保護犬2匹の感動的な物語です。まず投稿主さんのおうちにお迎えされたのは「きなこ」ちゃんでした。一緒に暮らしているうちに『施設で生まれた子だから、きょうだいがいるのでは…？』と思い、SNSをチェックするようになったそう。

探し始めて2ヶ月後、きなこちゃんにそっくりなワンコを発見！施設にきた経緯や誕生日が同じことから姉妹であることを確信したといいます。

ついに対面…！

会ってしまうと絶対に引き取りたくなる…最後まで家族として責任が持てるのか…さまざまな葛藤があったといいますが、意を決して面会予約の電話をしたそう。しかし、先約の方の譲渡が決まれば会うことはできないと伝えられ意気消沈したといいます。

ところが運命という糸はあるものです。先約のお断りがあったと施設から連絡があったため、きなこちゃんを連れて会いに行ったそう。血の繋がった本当の姉妹ですから、どれだけ感動的な対面になるのかとドキドキしていたといいます。

奇跡的な出会いに感動

いざワンコと対面すると投稿主さんの予想は見事に裏切られたそう。オドオドして一緒にいるきなこちゃんのことも『？？』と記憶にはない様子。ちょっぴり残念な気もしますが、施設で生まれ人にも慣れていないため、そう考えると無理もないリアクションです。

家族に加わったきなこちゃんの姉妹犬は「もなか」ちゃんと名付けられ、今では家庭犬として穏やかに過ごしているそうです。体格も毛色も、何よりお顔もそっくりの2匹。投稿主さんの強い思いで巡り合えた2匹は、これからもずっと一緒ですね♡

きなこちゃんともなかちゃんの奇跡的な物語には「姉妹で一緒に保護されるなんてステキです」「LOVEがいっぱい♡」「素敵な飼い主さんですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「eco8507」には、その後のもなかちゃんの姿や、2匹の日常が紹介されています。ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「eco8507」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております