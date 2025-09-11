12人産んだ助産師HISAKO「産後はハゲる！でも絶対元に戻るから心配いらん」抜け毛の悩みに独自アドバイス
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「助産師HISAKOの子育て学校」にて、「産後の抜け毛 ハゲそうです！」という動画が公開された。発言者は12人の子どもを育てるカリスマ助産師・HISAKOさん。今回は多くの産後ママが直面する“産後の抜け毛”について、自身の経験と専門知識を交えて語った。
動画冒頭、HISAKOさんは読者からの「産後の抜け毛がすさまじい」という質問に、「みんなね、もうハゲます。ほんまにハゲます。マジでハゲます」と率直に回答。「ハゲハゲハゲハゲ言うなよ、みたいな。そういうのでみんなね、ぶつけてきてくれるんですけどね」と、抜け毛に悩むママたちに共感を示した。
産後の抜け毛のメカニズムについては「妊娠中は抜け毛ってあんまりないんですよね。抜け毛の周期が来ないんですね。これホルモンの関係でね」と解説。妊娠中は毛深くなることや腹毛が生える現象、そして産後3ヶ月を過ぎたあたりから本格的に抜け毛地獄がスタートすると語るHISAKOさん。「お風呂入って手櫛したらわさーって抜けたり、排水溝見たら真っ黒でひゃーってなったり、もうほんま半端ないぐらいママの髪の毛が抜ける」と実態を赤裸々に伝えた。
特に「ここの前頭部がめっちゃ抜ける」と前髪部分の薄さを問題視しつつも、「心配しないでください。絶対はげることはありません」ときっぱり。「大丈夫なんで、かなり薄くはなりますけど、もともと薄かった人も必ずまた生えてきます」と力強くエールを送った。
産後の抜け毛はホルモンバランスの周期的な現象のため、「私たち、自然災害とホルモンには勝てない」と独自の見解を披露。「これはもう、そういうもんであるって、もう、受け入れるしかないと思うんですよ。ハゲも楽しんどったらええよ！ 永遠ではないからね」と前向きな姿勢を提案した。
ケア方法については「肌に優しいものでシャンプーを使ってほしいなっていうのはありますね」とし、自身が愛用するオリジナルのシャンプー『ポメロ』や保湿アイテムを紹介しつつ、「抜け毛の時期は髪にも保湿を」とアドバイス。さらに、「前髪を短くすると、ツンツンした新しい髪が目立ちにくくごまかせる」という実践的な美容テクも公開した。
締めくくりには「抜け毛は必ず元に戻るから、そのままハゲてしまうことはない」「その状態を活かしつつ、いかに可愛く見せられるかを模索して女子力の高いママでいてほしい」とエール。12人目を妊娠中のHISAKOさんのリアルな経験談と温かい励ましが、多くのママに勇気を与える動画となった。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人