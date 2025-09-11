この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「車屋の経営者にインタビュー」と題した最新動画で、車屋を経営する経営者さんが登場。43歳にして自ら会社を持ち、車の販売も整備も手がける経営者として、ビジネスのスタート時や貯金、愛車へのこだわりまで率直に語っている。

経営者さんは「最初はもう車1台入るぐらいの車庫で始めたんで、なんかほんと5万、10万ですね」と起業時の資金事情を打ち明けた。現在では「50台は置けるスペース」で事業を展開、「年商は数千万はいくんじゃないですか」とその成長ぶりを語る一方、個人の年収については「3、400万ぐらいじゃないですか」と等身大に明かした。

愛車遍歴について話題が及ぶと、「フェラーリもフォルシェも乗りましたけど、結局一番いいのは軽じゃないですか？」と語り、「フェラーリより軽。全然いい」ときっぱり。「それは何がいいんですか？」と問われると、「いやー、燃費。ねえ」と理由をシンプルに挙げ、「高級車を乗り継いできた経験者ならではの視点」をユーモラスに示した。

「財布の中身」や「貯金額」にもざっくばらんに回答。「今の所持金は20万ぐらいじゃないですか？」としつつ、「貯金はベンツが何台か買えるぐらい」とにっこり。具体的な金額こそぼかしたが、堅実な経営姿勢が垣間見えた。

最後に、「働く若い人に向けて」のアドバイスを求められると、「誠実に、律儀に、挨拶を大切に。これだけやっていけば、間違いはないと思います」と、実直なメッセージで動画を締めくくった。

関連記事

モデルさん「昔お母さんに迷惑かけた」→月収66万円の21歳が明かす“母への感謝”とボクシング世界チャンプの夢

モデルさん「昔お母さんに迷惑かけた」→月収66万円の21歳が明かす“母への感謝”とボクシング世界チャンプの夢

 23歳美容師が明かす「貯金1000万」「海外セレブ担当」野望とリアルな収入事情

23歳美容師が明かす「貯金1000万」「海外セレブ担当」野望とリアルな収入事情

 学生お姉さん・お兄さんが語る「お年玉貯金が70万円に」東京グルメ満喫ライフ＆将来の夢も明かす

学生お姉さん・お兄さんが語る「お年玉貯金が70万円に」東京グルメ満喫ライフ＆将来の夢も明かす
もっと見る

チャンネル情報

街角給与明細_icon

街角給与明細

YouTube チャンネル登録者数 8.20万人 634 本の動画
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。
youtube.com/channel/UCCtJy-XjbvoBI0Fx2sVIglw YouTube