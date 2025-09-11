プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）に関して、見直しを求める声が増えている。ファンだけでなく少なからぬ元選手も疑問を表明しており、議論が始まったきっかけは阪神の優勝だった。優勝を決めた9月7日時点で（以下同）阪神は78勝45敗で勝率6割3分4厘と圧倒的な強さを誇った。2位の巨人ですら17ゲーム差をつけられ、61勝62敗で借金が1、勝率は4割9分6厘と5割を切った。

＊＊＊

3位のDeNAに到っては58勝62敗で借金4、勝率4割8分3厘。ちなみに2024年のセ・リーグは4位に終わった広島が68勝70敗、勝率が4割9分3厘だった。

歓喜の胴上げ味わう藤川監督

今季の巨人とDeNAは、昨季であればBクラスレベルということがよく分かる。そうした中、取り沙汰されているのが間近に迫ったCSだ。担当記者が言う。

「ポストシーズンは短期決戦なので、チームの戦力差だけでなく“流れ”も大きな影響を及ぼします。まさに勝負は時の運という展開になりやすいのです。阪神が必ずCSを制するとは限らず、3位のDeNAや2位の巨人が日本シリーズに進む可能性は充分にあります。これに一部のプロ野球ファンは『2位の巨人に17ゲーム差を付けて優勝した阪神が日本シリーズに進出できなかったらおかしい』、『勝率4割台のチームが日本シリーズに進出したら大問題』といった意見をSNSなどに投稿しており、議論が盛り上がっています」

阪神と巨人で4番を務めた、野球解説者の広澤克実氏は一貫してCSに反対を表明してきた。デイリー新潮も広澤氏に取材を依頼し、以下の2本の記事を配信した。

名誉を毀損するCS

改めて広澤氏にCSに反対する理由を聞いた。

「2022年のシーズン、オリックスは最終戦でパ・リーグ優勝に輝きました。その劇的な展開は本来なら球史に残り、ファンの間で長く語り継がれたはずです。ところが、その直後にCSが開催されたため、オリックスの偉業はかすんでしまいました。今季の阪神のように優勝チームが独走した時だけでなく、球史に残る大接戦が繰り広げられた時でも、CSの開催は不自然なのです。これはCSという制度が根本から間違っていることを証明していると言えるのではないでしょうか」

広澤氏は「私はCSに反対を唱えているのであり、ポストシーズンを実施することは賛成です」と言う。

「リーグ制覇や日本一は、プロ野球の歴史で重要な要素の一つです。リーグ優勝に輝いたチームには飛びきりの名誉が与えられるべきでしょう。ところがCSは優勝できなかった2チームが日本シリーズに進出できる可能性を与えてしまいます。これではリーグ制覇の名誉が著しく減少します。おまけにセもパも各6球団しかありません。12球団のうち半分の6球団がポストシーズンに進めるのは、いくら何でも多すぎます。私はCSを実施すべきではないと考えていますから、『2位や3位のチームに、もっと重いハンデを課す』とか『1位と2位のゲーム差が大きい場合は開催しない』という改革案にも反対です」

検討に値する前後期制

あくまでも優勝したチームがポストシーズンに進むべき──これが広澤氏の主張だ。

「ですから理想的なポストシーズンを実施するには4リーグが必要でしょう。他にも3リーグ制とし、各リーグで優勝した3チームと、3リーグの中から最高勝率のワイルドカードで1チームを選ぶという方法も妥当だと考えます。もしリーグを増やすことが困難だというのなら、前後期制があります。日本のプロ野球ではパ・リーグが1973年から1982年まで実施していたので、50代以上のファンならご記憶ではないでしょうか。前期と後期の優勝チームがポストシーズンで日本シリーズ進出をかけて争いますから、2位や3位のチームは関係ありません」

今回は“阪神優勝効果”でCSの見直しを求めるファンの声は例年より盛り上がっている。その一方でCSを擁護する声も少なくない。中でも興味深い論点に「CSで消化試合が少なくなり、プロ野球全体が最後まで盛り上がる」との指摘がある。

確かに阪神はプロ野球史上最速となる9月7日に優勝を果たした。CSが導入される前なら、セ・リーグは延々と消化試合が続いたはずだ。観客動員数が激減したり、テレビや新聞といった大手メディアが取り上げることが減ったりしたかもしれない。

だが広澤氏は「まず声を大にして言いたいのは、プロ野球ファンがチームの興行まで心配する必要はないということです」と反論する。

阪神に押し付けられる“歪み”

「プロ野球チームの親会社の中には、財務諸表を公表しているところがあります。機会があれば一度、見ていただきたいです。社によっては数千億円にものぼる内部留保を計上しています。また前後期制でも消化試合は少なくなりますが、それよりもセ・リーグで中日が観客動員を伸ばしていることが興味深いと思っています。現在の中日は連戦連勝の常勝球団というわけではありません。それでもファンに愛されているのです。近年のプロ野球ファンは選手の推しなど、楽しみ方が多様化してきました。勝ち負けにこだわらないファンも増えているのです。消化試合でも多くのファンが詰めかけるようにするには、チームの営業努力が重要です。CSの実施と関連付けるべきではないと思います」（同・広澤氏）

広澤氏は今、CSの見直し論が盛りあがりを見せていることに「率直なところ、残念な気持ちのほうが強いです」と言う。

「ファンの意見や要望を球界が受け入れるにしても、今年2025年は絶対、CSが開催されるわけです。今季のオフに見直しが始まる公算が高いという声も耳にしましたが、実施されるにしても来年以降の話でしょう。CSが問題だということは以前から分かっていたはずです。にもかかわらず、圧倒的な強さでリーグ優勝した阪神が、制度の歪みを引き受けさせられる形になるわけで、それはどうしても納得がいきません」（同・広澤氏）

