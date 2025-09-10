この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTuberのカムラフウフが、Motorzチャンネルにて「わんこ2匹と一緒に日本全国車中泊旅」をスタートしました。動画では「夢のこれ！行ってきまーす！」と元気に出発を宣言。ダイレクトカーズの最新キャンピングカー「オステリア」とともに、“わんこと暮らすように旅をする”1年間のチャレンジに挑みます。

カムラフウフは「2021年から2023年にかけて日本一周の旅をしていました」と自己紹介し、今回はその経験を活かして「車の良さや日本の良さをみなさんにお伝えしていきたい」と意気込みました。厚木のダイレクトカーズ直営店では「大人の秘密基地 ワクワクするお店」というコンセプト通りの特別感あふれる空間や最新キャンピングカーに大興奮。「見に来るだけでもすごい楽しい」と、その店舗づくりやラインアップに驚きを隠せない様子でした。

念願の「オステリア」を受け取った夫婦は、「夢のこれ持てる人生があると思ってなかった」と感激。「こういう食べるところ、ご飯作るところ、寝室が全部独立してるって最高すぎる。間違いない。ワンルームやもん」「マジ快適」と大満足の様子で、愛犬連れにうれしい設備や高い収納力、生活家電が備わった快適さを強調しました。

また、旅の魅力だけでなく「全都道府県のお米を食べる」など地産地消や自炊へのこだわりも発信。「サブバッテリーやエアコンの消費など、気になることは何でも検証して忖度なく伝えていきたい」と、リアルなレビューを行う姿勢を見せています。

東京・八王子の道の駅やワンダフルネイチャービレッジといったペット同伴で楽しめるスポットも紹介し、キャンピングカー旅ならではのリアルな悩みや裏話も披露。「今後も皆さんの参考になるような実体験を、1年間かけてどんどん発信していくので、ぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけ、企画は幕を開けました。

YouTubeの動画内容

02:00

推し社長・百田さんへの憧れと出会いの瞬間
13:20

猛暑と家族思いの“東京スタート”戦略の理由
32:10

サブバッテリー消費やリアル徹底レビュー

関連記事

アメリカ発の注目タイヤ「TRAVELSTAR（トラベルスター）」を徹底試乗！～コスパ重視ユーザーに新たな選択肢～

アメリカ発の注目タイヤ「TRAVELSTAR（トラベルスター）」を徹底試乗！～コスパ重視ユーザーに新たな選択肢～

 旅のプロがレビュー！車中泊を激変させたカシモWiMAXの実力にカムラフウフが大満足

旅のプロがレビュー！車中泊を激変させたカシモWiMAXの実力にカムラフウフが大満足

 【知らないと損！】車中泊を快適にする神アイテム3選

【知らないと損！】車中泊を快適にする神アイテム3選
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル_icon

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 27.80万人 1840 本の動画
Webメディア「Motorz」の公式YouTubeチャンネルです！クルマやバイク、そしてモータースポーツって、それ自体も面白いけど、関わっている人がめちゃくちゃ面白いんです！Motorzチャンネルの動画を通して、その魅力が伝わったら、最高に嬉しいですっ！
youtube.com/channel/UCfNTmU_LRTpCFgzE5F6hlsg YouTube