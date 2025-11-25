東京ディズニーリゾート内の移動に便利な「ディズニーリゾートライン」では、2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの“ディズニー・クリスマス2025”開催期間中、限定デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売します。

ラッピングモノレールの運行や、クリスマス期間初のスタンプラリーの開催もあり、移動中もクリスマス気分を満喫できます！

ディズニーリゾートライン “ディズニー・クリスマス2025”

販売期間：2025年11月11日(火)〜12月25日(木)

販売場所：ディズニーリゾートライン各駅の自動券売機

「ディズニー・クリスマス」のイベントに合わせ、ディズニーリゾートラインでは期間限定デザインのフリーきっぷ2種と、スーベニアメダルが登場。

この期間はラッピングモノレールが運行するほか、クリスマス期間では初めてのスタンプラリーも実施されます。

「ディズニー・クリスマス」をテーマにした2種類のフリーきっぷが登場します。

ミッキー＆ フレンズ デザイン

そりに乗った「ミッキーマウス」たちがデザインされたフリーきっぷ。

「ミニーマウス」や「ドナルドダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ＆デール」が一緒にクリスマスを楽しんでいる、にぎやかなアートです。

リル リンリン デザイン

クリスマスの妖精「リルリンリン」がデザインされたフリーきっぷ。

窓辺で靴下を抱える「リルリンリン」が描かれた、心温まるデザインです。

ディズニーリゾートラインの各駅では、「ディズニー・クリスマス」デザインのスーベニアメダルも登場します。

グーフィー

サンタ帽をかぶり、マフラーをなびかせる「グーフィー」のスーベニアメダル。

ドナルドダック

大きな星を抱えた、ご機嫌な表情の「ドナルドダック」がデザインされています。

チップ＆デール

「チップ」と

がかわいいスーベニアメダルです。

※フリーきっぷ、スーベニアメダルは、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

ディズニーリゾートラインで販売される“ディズニー・クリスマス2025”デザインのフリーきっぷとスーベニアメダルの紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラッピングモノレール、スタンプラリー、フリーきっぷも！ディズニーリゾートライン “ディズニー・クリスマス2025” appeared first on Dtimes.