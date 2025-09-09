「膝と腿」を意識！ 山崎まりコーチが教える、投球時の安定感を高める片足立ちのコツ

投球動作で重要なのが、重心を支える“軸足”で立つこと。骨盤が傾いたり、ふらついたりする子どもが多く、コントロールの乱れにも繋がってしまう。埼玉西武ライオンズのベースボールアカデミーで指導する、元ライオンズ・レディースの山崎まりコーチは、自宅でも簡単にできるドリルとして「片足立ちバランス」を推奨している。

野球を始めたばかりの子どもたちの課題の1つが「軸足がふらつく」こと。軸足が安定しないと、骨盤が前後に傾き、不安定な状態から投球することになってしまう。そうなると力が分散し、コントロールや球速にも悪影響が出てしまうのは当然のこと。基礎的なバランス感覚を養うことは、投球技術向上の第1歩だ。

改善のためのドリルは非常にシンプルで、投球動作と同様に「30秒程度」軸足1本で立ち、もう片方の足をしっかりと上げる。スポンジや厚いタオルなど、地面が不安定になるものの上に立って行ってもよい。ここで注意すべきは、しっかり膝と腿を上げること。よくあるNG動作は、膝が上がらず「足首とかかとだけを上げている」だけの状態だという。正しくは「股関節と膝を上げて、骨盤が寝ないよう」に立つことが重要だ。

山崎コーチは「ピタッと立てるといいと思うので、今日は何秒できたかな、みたいに記録を取りながら取り組むといい」と説明する。きちんと片足立ちができるようになったら、「片足立ちのまま、両腕を上下に動かして」バランスを取る応用練習をしてみるのも良い。実際の投球動作に近い状態で練習することで、実戦で活きるスキルが身についてくる。

このシンプルなドリルを毎日続けることで、投球時のバランス感覚は格段に向上する。投球の基礎となる片足立ちの安定感を身につければ、コントロールや球速アップも可能になる。（First-Pitch編集部）