必要かと言われるとそうでもないけれど、アウトドア・キャンプ用品は非日常感に魅力を感じて、つい欲しくなってしまいます。

テントや焚き火台にはさすがに手が出ないものの、デッキチェアやランタンなどは普段使いできなくはないし……という理由でネットを眺め、時々購入してしまったりするのでした。

コールマン「クロスロッカーチェア」。平時は1万円くらいするのですが、約半額になっているのを観て思わず購入。

そんなわけで先日、Amazonで半額近い価格になっているのを見つけ、「これは家でも使えるし？」と言い訳しつつアウトドアチェアを購入しました。

結果、家族にもわりと好評で、家でも使うようになったので、ご紹介したいのがコールマンの「クロスロッカーチェア」。いわゆる折りたたみ型の、底面がゆるやかなカーブを描くロッキングチェアです。座面が通常の椅子の1.5倍ほど広く、ゆったりとした座り心地が特徴です。

広めでゆったりとした座面が特徴。大人でも余裕で座面上であぐらがかけます。

底面はゆるいカーブを描き、座面も斜めになっています。身長170cmの者が座ってちょうど足が着くくらい。

屋内でも使えます。身長156cmの者が座ったら、少しかかとが浮きました。

普通のデッキチェアは背もたれが垂直に近い角度に直立しており、座る姿勢を変えにくい難点があります。

しかし、本製品は広い座面にあぐらをかいたり足を折りたたんだりしても快適に座れ、ロッキングチェアなので背もたれに体重を預けると、リラックスしながらゆらゆらと揺れることができます。アウトドアでも室内でも、何となく座ってぼんやり過ごすには最適です。

折りたたむには、まず背もたれを倒します。

あとは横方向に折りたたんでラッチを締めるだけ。慣れると3秒で仕舞えます。

本体が大きく、支柱が鉄パイプで重いため、可搬性には少し難ありです。

少し難点があるとすれば、本体が大きく、支柱が鉄パイプ製で重いため、持ち運びにはやや不便なこと。可搬性では普通のデッキチェアに軍配が上がります。キャンプに持参するのは車がないとちょっと厳しいかもしれません。

ただ腰掛けてぼーっとするには最適です。これからの季節のチェアリングにはぴったりかも。

ただし家で使う分には、部屋から部屋へ簡単に持ち運べたり、邪魔なときには折りたたんで仕舞うこともできるなど便利です。むしろ家でこそ真価を発揮する製品かもしれません。

仕事終わりや風呂上がりにくつろげる時間を提供してくれますし、涼しくなるこれからの季節にも野外で活躍する機会も増えるでしょう。これは家に一つあると便利な一品だと思います。

製品名 発売元 実売価格 クロスロッカーチェア コールマン 9460円