『下ごしらえしておいた冷凍野菜を使って、簡単美味しい！5分で作れる具だくさんお味噌汁｜にんじん｜きのこ｜玉ねぎ｜小松菜#vlog #料理』と題し、リノベ食堂さんが動画を紹介した。今回の動画では、忙しい日々の中でも手軽で健康的な食生活を続けるための“冷凍野菜”活用術を語っている。



はじめにリノベ食堂さんは「今日は、忙しい時にとっても便利なフリージングの野菜を使った、簡単に作れるお味噌汁を作っていきたいと思います」と説明。小松菜や人参、玉ねぎ、エリンギ・椎茸などのきのこ類をカットし水分をしっかり取ってから冷凍し、必要な時にすぐ取り出せるようにしておく、と家事時短のテクニックを紹介した。



特におすすめとして「野菜を冷凍するなら、何が一番オススメかって言われたら、もうダントツで一番に玉ねぎのスライスです」と玉ねぎ推し。冷凍玉ねぎは炒めるとすぐ飴色になり、スープに入れると甘味や旨味成分が広がるという。「グルタミン酸の旨味や玉ねぎそのものの甘みが、ふわーっとスープの中に広がります」と、美味しさと手軽さの両立を強調した。



また、キノコ類は特売の時にまとめてカットして冷凍しておくことを推奨。「カットきのこは非常に便利なので、あっという間に使い切ってしまいます」と話し、葉野菜は水気をしっかり取ってから冷凍することがコツと付け加えた。



実際の調理過程では「ささっとお鍋にお水を入れて、これらの食材を入れて、5分程度煮込むだけで、あっという間に、具沢山味噌汁が完成します」と語り、冷凍野菜と乾物（切り干し大根やあごだしの粉末など）だけで手間なく栄養満点の料理が作れる様子を実演した。



「お味噌汁は、発酵食品を補えるだけではなく、食材の食物繊維やビタミン、ミネラルなども気軽に補える健康食」と位置付ける一方、「毎回毎回、包丁でカットするのが大変だという時には、こうやって、あらかじめ準備しておいたものを使うっていうのも、毎日続けるためのコツ」と、継続の工夫を語った。



最後に「美味しく簡単な、具沢山味噌汁、ぜひお試しください」と呼びかけ、冷凍野菜を活用した味噌汁生活を推奨して動画を締めくくった。